Vì sao mạng 3G, IoT không bắt buộc quản lý chất lượng?

Mạng 3G chỉ còn vài trăm nghìn người dùng, trong khi mạng cho IoT có nhiều kịch bản ứng dụng khác nhau, nên không bắt buộc quản lý chất lượng để giảm thủ tục không cần thiết.

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Bản tiếp thu, giải trình ý kiến về dự thảo Thông tư quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng. Dự thảo được lấy ý kiến tháng 2, trong bối cảnh thị trường viễn thông tại Việt Nam có nhiều diễn biến mới.

Bộ thiết bị IoT được trưng bày tại sự kiện M2M IoT 2023. Ảnh: Lưu Quý

Một trong những ý kiến góp ý là bổ sung "dịch vụ IoT/LPWAN dùng cho hạ tầng thông minh" vào danh mục bắt buộc quản lý chất lượng. LPWAN (Low Power Wide Area Network) là mạng diện rộng công suất thấp, thường được dùng trong hệ thống Internet vạn vật, thành phố thông minh.

Phản hồi điều này, Cục Viễn thông cho biết do tính chất đa dạng của IoT, từ thiết bị như đồng hồ điện nước, cảm biến nông nghiệp đến thiết bị y tế, mỗi kịch bản ứng dụng có yêu cầu về độ trễ, băng thông và độ tin cậy hoàn toàn khác nhau.

Các rủi ro liên quan đến hạ tầng IoT đang được Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý thông qua biện pháp tiền kiểm như: quản lý chứng nhận hợp quy đối với thiết bị thu phát sóng IoT để đảm bảo tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến; quản lý quy hoạch tần số.

"Việc không đưa vào Danh mục dịch vụ bắt buộc quản lý chất lượng giai đoạn này nhằm cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, phù hợp định hướng thúc đẩy phát triển hạ tầng số", Cục giải thích.

Trong khi đó, với ý kiến đề xuất bổ sung "dịch vụ trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây có yếu tố viễn thông" vào dự thảo danh mục, Cục cho biết dịch vụ trung tâm dữ liệu (DC) và điện toán đám mây (cloud) là dịch vụ viễn thông mới, được Luật Viễn thông 2023 đề cập theo nguyên tắc "quản lý nhẹ" nhằm tạo không gian phát triển.

Do đó, việc áp đặt các biện pháp quản lý chất lượng theo danh mục cứng, tức bắt buộc công bố chất lượng theo quy chuẩn, sẽ đi ngược lại chính sách kiến tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư. Luật Viễn thông cũng có các điều khoản yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ DC, cloud thực hiện nghĩa vụ "Công bố chất lượng dịch vụ do mình cung cấp".

Có năm dịch vụ được đưa vào danh mục bắt buộc quản lý chất lượng trong dự thảo Thông tư, gồm: dịch vụ truy nhập Internet cáp quang, cáp truyền hình, 4G, 5G, và dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

So với Thông tư ban hành năm 2020, dự thảo bỏ "dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất", thay bằng dịch vụ truy nhập Internet 4G và 5G, đồng nghĩa các mạng truy cập Internet qua 2G, 3G có thể không còn bắt buộc quản lý chất lượng.

Nguyên nhân được đưa ra là mạng 3G hiện chỉ còn lượng người dùng nhỏ, trong khi 4G vẫn là chủ lực về vùng phủ và số lượng trạm phát sóng, còn số trạm 5G tăng nhanh trong năm 2025, tạo nền tảng cho các dịch vụ số mới. Theo thống kê của Cục Viễn thông đến tháng 12/2025, số lượng thuê bao truy nhập Internet 3G tại Việt Nam còn 370.000 thuê bao.

Lưu Quý