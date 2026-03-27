Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến sửa quy chuẩn quốc gia về xăng dầu

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học.

Dự thảo đề xuất sửa đổi các chỉ tiêu đối với xăng sinh học E10 sẽ lấy ý kiến đến hết ngày 2/4. Theo quy định hiện hành, xăng E10 có hàm lượng etanol từ 9% đến 10% thể tích, hàm lượng oxy tối đa 3,7% khối lượng. Dự thảo đề xuất điều chỉnh hàm lượng etanol xuống mức 8% đến 10%, đồng thời nâng trần hàm lượng oxy lên 4,0% khối lượng.

Theo Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam - Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia - cơ quan soạn thảo, quy định hiện hành với biên độ hẹp gây khó khăn trong pha chế, hạn chế nguồn cung nhập khẩu và làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh cũng như an ninh năng lượng quốc gia.

Các điều chỉnh được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và các tài liệu như Hiến chương nhiên liệu thế giới, đảm bảo tính phù hợp với thông lệ quốc tế và giải quyết những vướng mắc khó khăn trong sản xuất kinh doanh xăng E10.

Trên thực tế, một số quốc gia hiện áp dụng quy định xăng E10 có hàm lượng etanol từ 8% đến 12% thể tích (tiêu chuẩn Trung Quốc) và hàm lượng oxy lên đến 4,0 % khối lượng (tiêu chuẩn Philippines).

Để đáp ứng đồng thời yêu cầu về hàm lượng etanol và oxy theo quy định hiện hành, xăng nền phải "không có oxy". Trong khi đó, nguồn xăng nền trong nước chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu, 35% còn lại phải nhập khẩu, nhưng xăng nền đang nhập khẩu về Việt Nam đều không đáp ứng được.

Hiện tại, các doanh nghiệp trong nước chủ yếu nhập khẩu xăng dầu từ các nước có ký Hiệp định thương mại với Việt Nam để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt - 0%. Nguồn cung xăng "không có oxy" là cố định và chỉ cung cấp cho một số nước nhất định như Nhật, Australia. Nếu triển khai Xăng E10, nguồn xăng nền nhập khẩu phải là loại "không có oxy", cạnh tranh trực tiếp với các nước này.

Theo Petrolimex, xăng "không có oxy" đắt hơn so với xăng "có oxy" 600 đồng mỗi lít. Với sản lượng lớn, chi phí phát sinh có thể lên tới 2.900 tỷ đồng mỗi năm, chỉ tính riêng doanh nghiệp này. Phía doanh nghiệp cho rằng đây là "chi phí phát sinh cao, không đáng có".

Nhân viên một cửa hàng ở đường Láng, Hà Nội bơm xăng cho khách hàng.

Bên cạnh xăng E10, dự thảo cũng điều chỉnh một số quy định đối với nhiên liệu diesel. Thời gian áp dụng phân mùa đối với chỉ tiêu điểm chảy được thay đổi, mùa hè tính từ 1/4 đến 31/10, mùa đông từ 1/11 đến 31/3, thay cho cách tính theo tháng trước đây.

Ngoài ra, dự thảo cũng điều chỉnh danh mục các hợp chất oxygenat được phép pha vào xăng không chì, xăng E5, xăng E10, gồm Iso-propyl ancol, Iso-butyl ancol, Iso-butyl ancol và Ete, kèm theo giới hạn cụ thể.

Các sửa đổi này được thực hiện trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khiến thị trường xăng dầu trong nước chịu áp lực lớn. Từ cuối tháng 2 đến nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã có 9 kỳ điều hành. Hôm 26/3, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) là 24.330 đồng một lít. So với cuối tháng trước, giá xăng tăng khoảng 35%, trong khi dầu diesel đắt gần gấp đôi.

Tại buổi làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xử lý các vướng mắc về quy chuẩn, tiêu chuẩn và chứng nhận hợp quy đối với xăng dầu nhập khẩu, nhằm rút ngắn thời gian cấp phép, đưa hàng vào lưu thông. Bộ đồng thời được giao nghiên cứu, đánh giá phương án điều chỉnh quy chuẩn kỹ thuật, trong đó xem xét mức hàm lượng oxy trong xăng E5, E10 phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu vừa hạn chế phát sinh thủ tục.

Hiện Việt Nam có tổng cộng 166 tiêu chuẩn quốc gia về xăng dầu.

