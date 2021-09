Công an hướng dẫn chi tiết các trường hợp được cấp giấy đi đường

Theo hướng dẫn của Công an Hà Nội, công ty tư vấn pháp luật, thừa phát lại, công chứng, sửa chữa điện nước dân sinh,... sẽ được phường cấp giấy đi đường.

Ngày 7/9, trong văn bản gửi trưởng công an các quận huyện, xã phường, Công an Hà Nội cho hay qua theo dõi và tiếp nhận phản ánh của người dân cho thấy các đơn vị còn lúng túng trong nhận diện những nhóm được cấp giấy đi đường; do vậy các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các thông báo về việc phân loại theo nhóm để thực hiện.

Giấy đi đường có mã QR do Công an phường cấp. Ảnh: Phạm Dự.

Theo hướng dẫn của Công an thành phố, các tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, doanh ngiệp nhà nước, ngân hàng nhà nước và các ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV thuộc nhóm 1. Nhóm này do trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp.

Các trường hợp sau đây thuộc nhóm 6 do Công an phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm cấp theo danh sách phê duyệt của UBND cùng cấp, cụ thể:

- Các công ty, phân xưởng, cơ sở sản xuất thuộc các cụm công nghiệp;

- Cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu; năng lượng, nhiên liệu; người lao động của các cơ quan quản lý chợ và tiểu thương kinh doanh hàng thiết yếu tại chợ (trừ các siêu thị, cửa hàng tiện ích, doanh nghiệp điện lực... do Sở Công Thương chủ quản);

- Công ty kinh doanh dịch vụ bổ trợ doanh nghiệp như đăng kiểm, kiểm toán, đăng ký giao dịch bảo đảm, bảo hiểm, bảo vệ chuyên trách;

- Công ty kinh doanh dịch vụ bổ trợ tư pháp như công chứng, đấu giá, thừa phát lại, trọng tài thương mại, tư vấn pháp luật, thanh lý tài sản, thanh lý tài sản, tổ chức giám định;

- Các hộ, cửa hàng kinh doanh hàng hoá thiết yếu; cửa hàng kinh doanh kỹ thuật điện, sửa chữa điện nước dân sinh.

Công an thành phố lưu ý Công an các phường tham mưu cho UBND kiểm tra, xác định doanh nghiệp có hoạt động thực tế không, thuộc diện được hoạt động không và xác định rõ diện được đi làm của người lao động.

Đến cuối giờ chiều 6/9, vẫn chưa có thống kê số giấy đi đường do công an các xã, phường, thị trấn cấp. Trong khi đó, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã cấp trên 80.000 giấy đi đường có mã QR cho nhóm vận chuyển hàng thiết yếu, hoạt động công ích.

Từ ngày 6/9, thành phố áp dụng giấy đi đường theo mẫu mới (có mã nhận diện QR). Người làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ hoạt động công vụ hoặc công ích thiết yếu sẽ do Công an xã, phường, thị trấn cấp giấy.

Đây là lần thứ 4 trong vòng 45 ngày kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thành phố Hà Nội thay đổi phương thức cấp, đổi giấy đi đường.

Phạm Dự