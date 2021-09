Chờ xin giấy đi đường đến khuya

Hà NộiLúc 20h ngày 6/9, khoảng 20 người dân vẫn ngồi tại Công an phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm) chờ làm thủ tục cấp giấy đi đường.

Chị Phạm Thị Yến (dược sĩ một phòng khám Hàn Quốc) dắt theo con nhỏ hớt hải tới trụ sở Công an phường Mễ Trì nộp hồ sơ xin cấp giấy đi đường theo mẫu mới.

Trước đó, chị Yến đã liên hệ công an phường hỏi thủ tục nhưng không có hướng dẫn vì lý do phòng khám nơi chị làm việc chưa xác định thuộc nhóm 3 hay nhóm 6. Chị gửi email, gọi điện vào đường dây nóng của công an thành phố, máy liên tục báo bận. Cuối chiều 6/9, chị Yến nhận thông báo của cơ quan chức năng phòng khám thuộc nhóm 6. Sợ để hôm sau không kịp có giấy mới cho gần 20 nhân viên trong phòng khám đi làm, dù tối muộn chị cố gắng làm đủ các giấy tờ, chạy ra phường nộp.

"Tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị, công an yêu cầu thế nào thì mình cố gắng đáp ứng như thế, chỉ sợ không kịp có giấy cho mọi người đi làm vì quy trình thay đổi liên tục", chị Yến chia sẻ.

Tối 6/9, nhiều người ngồi đợi tại trụ sở Công an phường Mễ Trì để làm thủ tục cấp giấy đi đường theo mẫu mới. Ảnh: Phạm Chiểu.

Chị Nguyễn Thu Hường (nhân viên một công ty hóa chất trụ sở trên đường Phạm Hùng) phải đi lại hai lần mới nộp được hồ sơ. Lần đầu, chị tới Công an phường Mễ Trì, vì quá đông người và chưa chuẩn bị đủ hồ sơ, chị Hường buộc phải quay về công ty lo nốt thủ tục. Công ty nơi chị Hường làm việc không thuộc nhóm ưu tiên, tuy vậy, do cung cấp hóa chất cho các khu công nghiệp tại Hà Nội nên chị vẫn tới để xin làm giấy cho một số nhân viên.

Lúc rời trụ sở, dù đã nộp hồ sơ, chị Hường vẫn chưa thể chắc chắn rằng công ty có được duyệt cấp giấy đi đường hay không. "Tôi tới nộp hồ sơ và nhận lại một tờ giấy ghi địa chỉ mail, số điện thoại và tên công ty", chị Hường chia sẻ.

Cũng như chị Hường, chị Phạm Thị Thu Hà (nhân viên một công ty chuyên lắp đặt thang máy trụ sở tại Miếu Đầm), tới nộp hồ sơ để xin giấy đi đường cho 10 nhân viên. Buổi trưa, chị Hà đã đến làm thủ tục nhưng thấy quá đông nên đành quay về, chiều tối chị quay lại để nộp.

Chị Phạm Thị Yến (dược sĩ tại một phòng khám Hàn Quốc tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) đến xin giấy đi đường cho nhân viên phòng khám. Ảnh: Phạm Chiểu.

Chị Hà cho biết, trước đó chị đã nhận được hướng dẫn từ công an khu vực, hồ sơ gồm có giấy đăng ký kinh doanh, hộ khẩu và chứng minh thư của giám đốc, danh sách nhân viên và hợp đồng lao động, chứng minh thư của mỗi người, văn bản đề nghị cấp giấy đi đường cùng kế hoạch phòng, chống dịch. "Tôi xin cấp cho 10 người, nhưng duyệt được bao nhiêu thì chưa rõ", chị Hà nói.

Lúc 20h ngày 6/9, tại sân trụ sở Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, vẫn còn khoảng 10 người ngồi chờ làm các thủ tục xin cấp giấy đi đường. Đây cũng là những người cuối cùng được Công an phường Mễ Trì cấp số thứ tự để vào nộp hồ sơ trong ngày.

Bên trong phòng nhận thủ tục, Công an phường bố trí ba cán bộ, làm việc liên tục. Trung tá Nguyễn Quang Chung, Trưởng Công an phường Mễ Trì, cho biết số lượng người tới trụ sở để xin cấp giấy đi đường theo mẫu mới rất đông, buộc các cán bộ "làm ngày làm đêm mới kịp tiến độ".

"Trên địa bàn phường có khoảng 400 doanh nghiệp, trong khi thời gian chỉ có hai ngày để giải quyết các hồ sơ", ông Chung nói.

Cũng theo Trưởng Công an phường Mễ Trì, hiện phần mềm làm thủ tục cấp giấy đi đường vẫn "thi thoảng gặp lỗi". Bên cạnh đó, một số người dân, doanh nghiệp không làm theo đúng hướng dẫn của công an.

"Chúng tôi gửi cho người dân biểu mẫu song bị chỉnh sửa không đúng, hoặc chỉ cần một lỗi nào đó là email gửi về hệ thống sẽ không nhận, dẫn tới việc có thể 40 email được gửi đi, song chỉ 5 trường hợp chuyển đúng mẫu và hệ thống nhận", ông Chung giải thích.

Ông nói hiện quá trình giải quyết mất nhiều thời gian nhất nằm ở khâu nhập dữ liệu vào máy, kiểm tra email và gọi điện kiểm tra thông tin. Những doanh nghiệp thuộc nhóm thiết yếu sẽ có tỉ lệ duyệt cấp giấy cao hơn.

"Trong quá trình làm việc, chúng tôi nhận thấy thời gian vừa qua lượng người ra đường quá đông, nhưng sau đợt này sẽ có thể giảm đi một nửa", ông Chung nhận định.

Nữ công an phường Mễ Trì hướng dẫn người đến làm thủ tục cấp giấy đi đường. Ảnh: Phạm Chiểu.

Đến cuối giờ chiều 6/9, vẫn chưa có thống kê số giấy đi đường do công an các xã, phường, thị trấn cấp. Trong khi đó, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã cấp trên 80.000 giấy đi đường có mã QR cho nhóm vận chuyển hàng thiết yếu, hoạt động công ích.

Từ ngày 6/9, thành phố áp dụng giấy đi đường theo mẫu mới (có mã nhận diện QR). Người làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ hoạt động công vụ hoặc công ích thiết yếu sẽ do Công an xã, phường, thị trấn cấp giấy.

Đây là lần thứ 4 trong vòng 45 ngày kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thành phố Hà Nội thay đổi phương thức cấp, đổi giấy đi đường.

Trước đó, hồi đầu tháng 8 cũng diễn ra cảnh người dân xếp hàng trong đêm tại một số trụ sở UBND phường để xin thủ tục xác nhận giấy đi đường, khi thành phố yêu cầu người đi đường phải có lịch trực, lịch làm việc. Tuy nhiên chỉ một ngày sau, Hà Nội đã có văn bản điều chỉnh, bỏ yêu cầu trên, thay vào đó người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu) kèm theo giấy đi đường do đơn vị cấp theo mẫu thành phố.

Phạm Chiểu