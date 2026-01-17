Concert 'Tổ quốc trong tim' được vinh danh

Concert "Tổ quốc trong tim" nhận giải cao nhất ở hạng mục chương trình nghệ thuật chính luận, tại giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Đêm nhạc nhận giải Sol Vàng, tại Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam, tối 16/1 tại TP HCM. Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết đây vừa là động lực, vừa là áp lực để êkíp thực hiện các chương trình tương tự trong năm nay.

Đạo diễn "Tổ quốc trong tim" - Đặng Lê Minh Trí - nhận giải. Ảnh: Ban tổ chức

Tổ quốc trong tim được xem là hiện tượng nghệ thuật - xã hội nổi bật năm 2025, thu hút hàng chục nghìn khán giả trực tiếp tại sân vận động Mỹ Đình và hàng tỷ lượt xem, chia sẻ trên các nền tảng số trong và ngoài nước. Theo hội đồng nghệ thuật, chương trình có sự sáng tạo, đạt chuẩn mực nghề nghiệp và tạo sức lan tỏa xã hội mạnh mẽ.

Khác với khuôn mẫu thường thấy của nghệ thuật chính luận, Tổ quốc trong tim chọn hình thức concert hiện đại để truyền tải chủ đề yêu nước. Âm nhạc, sân khấu, công nghệ trình diễn và hiệu ứng thị giác được kết hợp nhằm tạo trải nghiệm cảm xúc cho khán giả, thay vì đặt nặng tính nghi lễ. Một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng là cảnh hàng chục nghìn khán giả cùng đứng dậy hát Tiến quân ca.

Khán giả hát Quốc ca ở 'concert quốc gia' Khán giả hát "Quốc ca" ở concert "Tổ quốc trong tim". Video: Ban tổ chức

Sau đêm diễn, chương trình tiếp tục được phát triển thành Tổ quốc trong tim - The Concert Film, ra rạp và phát hành trên nền tảng số. Theo ê-kíp, đây là cách kéo dài vòng đời tác phẩm, đồng thời đưa tinh thần của concert đến với đông đảo công chúng, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa.

Concert Tổ quốc trong tim do báo Nhân Dân tổ chức, diễn ngày 10/8/2025 tại Sân vận động Mỹ Đình, đã thu hút 50.000 khán giả. Sự kiện thổi bùng làn sóng "concert quốc gia" năm qua, cho thấy xu hướng giới trẻ yêu nhạc cách mạng.

Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam vinh danh các nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo. Năm nay, ban tổ chức trao hơn 80 giải thưởng ở các hạng mục. Trong đó, các giải Sol Vàng và Sol Bạc là cao nhất, tôn vinh những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao.

Nhạc sĩ Giáng Son và đạo diễn Minh Trí. Ảnh: Ban tổ chức

Ở hạng mục MV, giải Sol Vàng được trao cho ca sĩ Hồng Nhung với MV Tự hỏi. Giải Sol Bạc thuộc về rapper Đen Vâu với MV Vị nhà. Hạng mục Album âm nhạc vinh danh album Cuốn phim của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và ca sĩ Thanh Lam. Giải Sol Bạc trao cho nhạc sĩ Hoài An với album Hồn Việt.

Với hạng mục Live Concert, nhạc sĩ Giáng Son giành giải Sol Vàng với đêm nhạc Giấc mơ Sol. Giải Sol Bạc thuộc về ca sĩ Hoàng Dũng với live concert Xoay tròn. Hạng mục Ca sĩ xuất sắc được trao cho Soobin. Giải Sol Bạc hạng mục chương trình nghệ thuật chính luận thuộc về concert Hẹn ước Bắc Nam của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước đó, Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận 250 tác phẩm dự thi của hội viên trên cả nước. Trong đó, thể loại thanh nhạc chiếm số lượng lớn nhất với 205 tác phẩm. Thể loại khí nhạc có 27 tác phẩm, gồm 11 tác phẩm giao hưởng, bảy tác phẩm thính phòng và chín tác phẩm hợp xướng. Ở mảng lý luận, ban tổ chức xét 13 công trình, bao gồm sách nghiên cứu, giáo trình, sách sưu tầm và các tập bài báo chuyên ngành. Ngoài ra, có bốn chương trình biểu diễn tham gia xét giải.

Hà Thu