'Concert quốc gia' - giới trẻ yêu nhạc cách mạng

Nhiều cựu chiến binh xúc động khi chứng kiến 50.000 khán giả, đa phần là người trẻ, hát nhạc cách mạng tại concert "Tổ quốc trong tim" ở Hà Nội.

Khán giả hát Quốc ca ở 'concert quốc gia' Khán giả, nghệ sĩ cùng hát Quốc ca ở concert "Tổ quốc trong tim". Video: Ban tổ chức cung cấp

Chương trình tối 10/8 trở thành chủ đề nóng những ngày qua. Hình ảnh dòng người mặc áo cờ đỏ sao vàng đổ về Sân vận động Mỹ Đình, "biển" khán giả cùng đặt tay lên ngực hát Quốc ca, cùng chuyền tay lá cờ Tổ quốc, khơi gợi nhiều cảm xúc.

Là đêm nhạc cách mạng, không quảng bá dàn nghệ sĩ tham gia, chương trình chứng minh sức hút khi có hơn ba triệu tài khoản đã truy cập website đăng ký nhận vé. Dù miễn phí, không phải sự kiện nghệ thuật chính luận nào cũng đạt được điều này. Trước đêm diễn, nhiều hội nhóm mua bán, trao đổi vé hoạt động mạnh. Sát "giờ G", cánh "phe vé" liên tục hỏi mua lại của người xem, với giá cao nhất khoảng hơn một triệu đồng.

Nghệ sĩ Đăng Dương, một trong những giọng ca ở chương trình, cho biết choáng ngợp trước sức "nóng" của khán giả: "Tôi từng tham gia nhiều đêm nghệ thuật nhưng đây là lần đầu hát nhạc đỏ giữa sân vận động, trước 50.000 người. Người xem đã tiếp lửa cho nghệ sĩ, khiến chúng tôi vô cùng phấn khích".

Ông Lê Tỉnh, cựu chiến binh 81 tuổi, cho biết bất ngờ vì nhiều khán giả thuộc thế hệ sau thuộc các ca khúc gắn với thế hệ của ông.

Một góc sân khấu "concert quốc gia". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Từ trước đến nay, chỉ các concert nhạc trẻ, nhạc Kpop như Blackpink, Anh trai say hi mới đủ sức kéo hàng chục nghìn khán giả đến sân vận động. Show của Blackpink năm 2023 diễn trong hai ngày, có tổng 67.000 người, còn mỗi đêm Anh trai say hi có khoảng hơn 30.000 khán giả. Kể từ sau dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, nhiều chương trình nhạc cách mạng, truyền thống có sức hút không thua kém.

Hồi tháng 4, chương trình Hẹn ước Bắc - Nam ở sân vận động Mỹ Đình có 12.000 người. Đêm nhạc Mùa xuân thống nhất ở TP HCM diễn ra với 5.000 khán giả. Chương trình nghệ thuật của các nghệ sĩ mở màn lễ diễu binh cũng được hàng nghìn người hâm mộ hưởng ứng, nhiều tiết mục tạo hiệu ứng tốt. Các chương trình xây dựng câu chuyện gần gũi, kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Gen Z dùng cụm từ "concert quốc gia" để chỉ các sự kiện này và thường rủ nhau "đu concert quốc gia". Đến chương trình Tổ quốc trong tim, ban tổ chức dùng cụm từ làm từ khóa quảng bá chính, khiến khán giả càng thêm thích thú.

Khán giả cổ vũ ca sĩ Đăng Dương hát 'Đất nước trọn niềm vui' Khán giả cổ vũ ca sĩ Đăng Dương hát "Đất nước trọn niềm vui" (nhạc sĩ Hoàng Hà). Video: Ban tổ chức cung cấp

Dòng nhạc vốn gắn với thế hệ cha ông nay được giới trẻ yêu thích, tạo nên xu hướng thưởng thức mới, nhờ những đổi mới trong cách hát, cách biểu diễn. Từ nhà hát với quy mô vừa phải, những sự kiện này được đưa ra không gian mở như công viên, sân vận động, với sân khấu lớn, hoành tráng, ứng dụng công nghệ hiện đại. Sân khấu Tổ quốc trong tim được thiết kế hình chữ V - chữ cái đầu trong tên nước Việt Nam. Sân khấu chương trình Hẹn ước Bắc Nam dựng hai khối so le, tượng trưng hai miền Nam - Bắc, ở giữa là hình ảnh cây cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải.

Về nội dung, các êkíp chọn lọc những ca khúc cách mạng gần gũi, tạo ra tổng thể hài hòa giữa lời ca tiếng hát và phần âm thanh, ánh sáng, với mong muốn chạm tới cảm xúc của người trẻ. Các nghệ sĩ trình diễn cũng là những gương mặt được gen Z yêu thích như Soobin, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh.

Theo ca sĩ Tùng Dương, các nghệ sĩ hiện nỗ lực làm mới nhạc cách mạng để nối dài sức sống tác phẩm: "Trong thời chiến, cha ông ta biểu diễn một cách mộc mạc. Giờ đây, chúng tôi muốn truyền tải khí thế kiêu hùng của thời bình, nên thường phối ca khúc với rock, R&B, hiphop, tạo năng lượng sôi động".

Tùng Dương hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" tại concert "Tổ quốc trong tim". Video: HTV

Nhờ vậy, các ca khúc cách mạng dễ dàng tiếp cận giới trẻ. Ở concert Tổ quốc trong tim, đám đông hát theo từ đầu đến cuối chương trình. Một số khoảnh khắc người xem hô những câu quen thuộc như "Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua núi" (Hò kéo pháo, nhạc sĩ Hoàng Vân) hay "Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng" (Lên đàng, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước) được lan truyền.

Trên trang cá nhân, doanh nhân công nghệ Đỗ Cao Bảo nhận xét: "Không có ngôi sao quốc tế, không phải âm nhạc thời thượng, chỉ là đêm nhạc chính luận với những bài hát về quê hương, đất nước quen thuộc. Nhưng những điều đó đã chạm đến trái tim, chạm đến lòng tự hào dân tộc". Ý kiến của ông được nhiều người tán thành, chia sẻ.

Mạng xã hội cũng góp phần nâng sức phủ sóng của các bài hát cách mạng, quê hương. Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt từ hai năm trước, nhưng thực sự nổi tiếng sau khi được producer trẻ Đức Tư remix và đăng lên TikTok, hút hàng tỷ lượt xem. Chị Linh Lan, một khán giả ở TP HCM, nói chị biết đến nhạc phẩm khi xem một video học sinh hát và nhảy trên TikTok. Nhiều video như Tiến về Sài Gòn (Oplus hát) hay Một vòng Việt Nam (Tùng Dương hát) được làm mới qua các video ngắn, có hàng triệu lượt xem.

Ngoài ra, các show thành công lớn như Anh trai vượt ngàn chông gai, Bài hát của chúng ta khoác áo mới cho dòng nhạc này, khiến độc giả trẻ thấy những bài hát như Mẹ yêu con (nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý), Chiếc khăn piêu (nhạc sĩ Doãn Nho) trẻ trung, gần gũi hơn.

Bên cạnh việc thưởng thức âm nhạc, giới trẻ khi dự "concert quốc gia" còn có nhiều hành động truyền cảm hứng qua việc mặc áo cờ đỏ sao vàng. Những cụm từ như "fandom yêu nước", "lightstick cờ Tổ quốc" trở thành nét văn hóa mới.

Ca khúc 'Rừng xanh vang tiếng Ta Lư' do nghệ sĩ Thanh Hoa, Hòa Minzy thể hiện Nghệ sĩ Thanh Hoa và Hòa Minzy hát Rừng xanh vang tiếng ta-lư (nhạc sĩ Phương Nam) ở chương trình "Hẹn ước Bắc - Nam" hồi tháng 4. Video: Lộc Chung

Lan Anh, 21 tuổi, sinh viên ở Hà Nội, cho biết khi thưởng thức chương trình, cô cảm nhận dòng nhạc cách mạng không khô khan như mình từng nghĩ. "Sau đêm nhạc, các giai điệu vẫn âm vang trong đầu tôi. Tôi tìm nghe lại nhiều ca khúc như Đoàn Vệ quốc quân (nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu), Đất nước trọn niềm vui (nhạc sĩ Hoàng Hà), học kỹ phần lời hơn để chuẩn bị cho những concert tiếp theo", cô nói.

Với Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, các "concert quốc gia" mang lại những giá tích cực trong mỗi người: "Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên hội nhập toàn cầu, chuyển đổi số và phát triển xanh, những đêm nhạc như Tổ quốc trong tim nhắc chúng ta nhớ về cái gốc: lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Đó là nền tảng để chúng ta tiếp nhận cái mới mà không đánh mất bản sắc, để sẵn sàng cạnh tranh nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt Việt Nam".

Hiệu ứng "concert quốc gia" khiến nhiều sự kiện âm nhạc tổ chức dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được khán giả đón nhận, quan tâm. Nhiều người tìm cách săn vé các chương trình như Hà Nội từ mùa thu lịch sử năm 1945 (tối 15/8 ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám), Tự hào là người Việt Nam (tối 17/8 ở Sân vận động Mỹ Đình), Việt Nam trong tôi (tối 26/8 ở Đông Anh, Hà Nội).

