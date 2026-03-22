Con trai đẩy xe lăn cùng mẹ chinh phục 12 giải marathon

Tây Ban NhaSuốt gần một thập kỷ, Eric Domingo đưa mẹ Silvia Roldan - người mắc bệnh đa xơ cứng - tham gia các giải marathon, biến hành trình 42km thành câu chuyện về tình thân, sự bền bỉ và hy vọng.

42,195 km - quãng đường marathon tiêu chuẩn - trở thành hành trình đặc biệt của hai mẹ con Silvia và Eric. Trong khi người mẹ ngồi trên xe lăn, mỉm cười trò chuyện với các VĐV khác, người con lặng lẽ tập trung đẩy xe, duy trì tốc độ suốt cuộc đua.

Gần 10 năm qua, Eric tham gia nhiều giải chạy, luôn đồng hành cùng mẹ - người mắc bệnh đa xơ cứng suốt 25 năm, căn bệnh ảnh hưởng đến hàng nghìn người tại Catalonia (Tây Ban Nha), khiến khả năng vận động suy giảm theo thời gian.

Eric và bà Sylvia sau khi về đích tại giải Zurich Rock 'n' Roll Marathon Madrid 2024. Ảnh: Instagram / eeriic

Eric nhớ lại, khi anh 7 tuổi, mẹ bắt đầu xuất hiện triệu chứng chóng mặt. Do y học khi đó chưa phát triển, gia đình phải mất hơn một năm rưỡi làm xét nghiệm mới có thể chẩn đoán bệnh. Thời gian đầu, cha mẹ giấu thông tin để tránh ảnh hưởng tâm lý con.

Đến lúc Eric khoảng 14-15 tuổi, khi bệnh tình của Silvia trở nặng với các cơn chóng mặt dữ dội và mất thị lực một bên mắt, Eric mới được biết sự thật. "Tôi còn quá nhỏ nên phản ứng tiêu cực, tức giận và không chấp nhận. Nhưng theo thời gian, tôi hiểu mình có thể quay lưng hoặc trở thành một người con tốt. Tôi đã chọn cách thứ hai", anh kể.

Silvia vốn là người phụ nữ năng động, làm nhiều công việc khác nhau như bán đồ chơi, làm tóc, kế toán. Bà cũng yêu thể thao và xe máy, từng tham gia các cuộc đua Vespa tại Montjuic. Khi con trai chơi futsal, bà thường xuyên đến sân, thậm chí còn rủ các phụ huynh khác cùng thi đấu.

Chính nguồn năng lượng đó ảnh hưởng lớn đến Eric. Trước khi đến với chạy bộ, anh từng chơi bóng đá, tập võ, bóng bàn và các môn thể thao mùa đông. Tuy nhiên, khi anh bắt đầu chạy, tình trạng của mẹ ngày càng xấu đi. Chỉ trong thời gian ngắn, Silvia phải chuyển từ gậy chống sang nạng, rồi đến xe lăn. Gia đình cũng phải chuyển nhà để phù hợp với điều kiện sinh hoạt mới.

Bước ngoặt đến khi Eric biết đến giải chạy từ thiện "Get moving for multiple sclerosis" - sự kiện gây quỹ đầu tiên dành cho bệnh đa xơ cứng tại Catalonia. Anh nảy ra ý tưởng tham gia cùng mẹ. "Mẹ nói tôi điên, vì đó là giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng bà cũng có chút điên giống tôi. Chúng tôi thử và nhận ra mình muốn đi xa hơn", anh kể.

Năm 2017, hai mẹ con lần đầu chinh phục Barcelona Marathon. Kể từ đó, họ tiếp tục tham gia nhiều giải tại Valencia, London, Milan và Abu Dhabi, tổng cộng 12 marathon. Năm 2021, họ lập kỷ lục Guinness khi hoàn thành Barcelona Marathon trong 2 giờ 53 phút khi Eric đẩy xe lăn. Mới nhất là Barcelona Marathon 2026 ngày 15/3, khi hai mẹ con cán đích trong 2 giờ 48 phút 29 giây.

Con trai đẩy xe lăn cùng mẹ chinh phục 12 giải marathon Eric Domingo và Silvia Roldan chinh phục Barcelona Marathon 2026.

Theo Eric, mỗi cuộc đua đều mang lại cảm xúc đặc biệt. Ban đầu, Silvia khá im lặng vì xúc động, nhưng dần trở nên cởi mở, trò chuyện và cổ vũ những người xung quanh. "Bà hiểu khi nào tôi mệt để động viên, hoặc khi nào cần giữ im lặng. Chúng tôi luôn đồng hành và không muốn thiếu nhau trong bất kỳ cuộc đua nào", anh nói.

Hai mẹ con đặc biệt gắn bó với giải "Get moving for multiple sclerosis" - sự kiện không chỉ có chạy bộ mà còn bao gồm nhiều hoạt động cộng đồng như đi bộ, đạp xe, trượt patin và các chương trình dành cho gia đình. Nguồn quỹ thu được được sử dụng để hỗ trợ tâm lý, phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.

Dù vậy, Eric cho rằng vẫn còn nhiều khoảng trống trong việc hỗ trợ người bệnh. "Khi nhận chẩn đoán, nhiều gia đình cảm thấy mất phương hướng. Cần có sự chủ động hơn từ các tổ chức và chính quyền để cung cấp thông tin, chương trình hỗ trợ", anh nói.

Năm 2024, Eric và Silvia được Hiệp hội Thần kinh học Tây Ban Nha trao giải vì những đóng góp trong việc nâng cao nhận thức về bệnh đa xơ cứng - căn bệnh vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn.

Với Eric, mỗi bước chạy không chỉ là nỗ lực thể chất mà còn là thông điệp. Anh đẩy xe lăn của mẹ với hy vọng góp phần thay đổi nhận thức xã hội, đồng thời tự hào khi thấy Silvia vẫn giữ được sự lạc quan, cởi mở và yêu đời - như chính con người bà trước khi mắc bệnh.

Hồng Duy (theo Diari ARA)