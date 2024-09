Angelina Jolie cùng ba con nuôi lên thảm đỏ

MỹMinh tinh Angelina Jolie cùng ba con lớn Maddox, Pax Thiên và Zahara dự Liên hoan phim New York ngày 29/9.

Theo People, bốn mẹ con nhà Jolie diện phong cách thanh lịch khi xuất hiện tại nhà hát Alice Tully Hall thuộc Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Lincoln. Lần đầu Jolie cùng các con đến buổi ra mắt phim Maria. Trước đó, cô và Pax Thiên có mặt tại LHP Toronto hôm 9/9 để quảng bá dự án Without Blood lấy đề tài chiến tranh, do cô đạo diễn.

Diễn viên Angelina Jolie và con gái Zahara, 19 tuổi, mặc đồng điệu đến sự kiện, còn Pax Thiên, 21 tuổi, và Maddox, 23 tuổi, diện vest và cà vạt. Ảnh: Instagram New York Film Festival

Maria là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Angelina Jolie trên màn ảnh rộng sau ba năm đóng Eternals. Nội dung xoay quanh cuộc đời ca sĩ opera vĩ đại nhất thế giới - Maria Callas - và tái hiện những ngày cuối đời của bà tại Paris thập niên 1970. Dự án nhận tràng pháo tay tám phút tại LHP Venice 2024 ngày 29/8 (giờ địa phương). Bộ phim sẽ được công chiếu tại các rạp chọn lọc ở Mỹ vào ngày 27/11, lên sóng Netflix ngày 11/12.

Angelina Jolie cùng ba con nuôi dự buổi ra mắt phim "Maria" Angelina Jolie và các con trên thảm đỏ LHP New York. Video: Daily Mail

Trong bài phỏng vấn của Hollywood Reporter cuối tháng 8, minh tinh cho biết hai con trai lớn Maddox và Pax Thiên gia nhập đoàn phim với vai trò trợ lý đạo diễn. Ngoài công việc trên phim trường, cả hai thường thể hiện tình cảm với Jolie bằng cách pha trà để mẹ uống hoặc dành cho mẹ cái ôm động viên. Để chuẩn bị cho vai diễn, minh tinh luyện hát gần bảy tháng, học sáu khúc ca nổi tiếng của danh ca. Suốt thời gian đó, Pax và Maddox luôn bên cạnh giúp mẹ, ngăn không cho người lạ vào khu vực nơi cô quay cảnh hát opera.

Angelina Jolie, 49 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Mỹ. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, ông Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Diễn viên từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Trailer phim "Maria" của Angelina Jolie Trailer phim "Maria" của Angelina Jolie. Video: Netflix

Phương Thảo (theo People)