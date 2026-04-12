Chủ nhật, 12/4/2026, 12:31 (GMT+7)

Con trai 16 tuổi của Hồ Ngọc Hà dự sự kiện cùng loạt sao

TP HCMSubeo, 16 tuổi - con trai lớn của Hồ Ngọc Hà - gây chú ý khán giả với chiều cao gần 1,8 m khi dự sự kiện cùng nhiều sao.

Subeo dự sự kiện cùng Hồ Ngọc Hà, Kim Lý
 
 

Subeo mặc áo thun, quần hip hop khi đến chúc mừng mẹ Hồ Ngọc Hà ra mắt thương hiệu thời trang trẻ em do cô sáng lập, tối 11/4. Video: Phạm Thành Trung

Subeo đang theo học cấp ba tại một ngôi trường ở TP HCM, có sở thích chơi thể thao.

Cậu là con trai của Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Cường Đô La, nổi tiếng từ lúc còn nhỏ. Sau chia tay, Subeo sống cùng bố nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với mẹ. Hồ Ngọc Hà từng nhiều lần thể hiện niềm tự hào về con trai lớn. Subeo cũng hay gặp gỡ, đi du lịch chung với Kim Lý. Trong các bộ ảnh gia đình của Hồ Ngọc Hà luôn có sự hiện diện của Subeo.

Hai con sinh đôi của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý gồm Leon (trái) và Lisa, sáu tuổi, cũng góp mặt tại sự kiện.

Ca sĩ cho biết chuẩn bị trong hai năm cho lần lấn sân kinh doanh thời trang.

Đến chúc mừng Hồ Ngọc Hà còn nhiều mỹ nhân showbiz. Lan Khuê diện trang phục lụa, chi tiết bèo nhún ở ống tay tạo điểm nhấn.

Diễn viên Thúy Ngân chọn đầm hồng pastel tôn dáng.

Diễn viên Quỳnh Lương đưa con gái hơn sáu tháng tuổi dự sự kiện.

Gia đình nhạc sĩ Dương Khắc Linh thân thiết với Hồ Ngọc Hà nhiều năm qua. Vợ anh - ca sĩ Sara Lưu - đang mang song thai lần thứ hai.

Ca sĩ Đoan Trang cùng chồng con.

Từ trái qua gồm Hà Hồ, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, ca sĩ Trương Quỳnh Anh, người mẫu Lê Thúy.

Tân Cao
Ảnh: Nàng Thơm

