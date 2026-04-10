Cuộc sống độc thân tuổi 35 của Thúy Ngân

Người đẹp đón tuổi mới bên gia đình, đồng nghiệp hôm 7/4 tại TP HCM. "Điều khiến tôi biết ơn nhất không phải là đã đi được bao xa, mà là vẫn có rất nhiều người ở đây, bên cạnh mình", diễn viên nói.

Thúy Ngân tên đầy đủ Lê Huỳnh Thúy Ngân, hoạt động nghệ thuật từ năm 2009, đoạt Á khôi Trang sức 2009. Cô gây chú ý với công chúng qua nhiều dự án phim như Gạo nếp gạo tẻ, Hải Đường trong gió, Cây táo nở hoa, Nữ chủ. Cô từng thắng giải Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình tại giải Mai Vàng 2018, 2021.