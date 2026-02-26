Cuộc sống tại nhà vườn của Quỳnh Lương

Theo cô, cuộc sống hiện tại giống như "nghỉ hưu non" bởi không cần lo nghĩ quá nhiều về công việc. Phần lớn thời gian trong ngày, Quỳnh Lương dành cho con gái.

"Tôi quanh quẩn trong nhà rồi ra vườn dạo chơi. Tôi học cách sống chậm thay vì vội vã, nhiều nỗi lo toan như trước", diễn viên cho biết.