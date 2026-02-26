Cuộc sống tại nhà vườn của Quỳnh Lương

Đầu năm, Quỳnh Lương tái xuất showbiz sau sinh con tại một số sự kiện. Gần một năm sau kết hôn vào tháng 3/2025, cô sống chủ yếu tại nhà vườn nằm trong khu du lịch của nhà chồng. Ông xã cô - doanh nhân Tiến Phát - ở cạnh chăm sóc vợ con, đồng thời thuận tiện quản lý công việc kinh doanh.
Xung quanh nhà có nhiều cây xanh, thảm cỏ nên không gian thoáng đãng.
Theo cô, cuộc sống hiện tại giống như "nghỉ hưu non" bởi không cần lo nghĩ quá nhiều về công việc. Phần lớn thời gian trong ngày, Quỳnh Lương dành cho con gái.
"Tôi quanh quẩn trong nhà rồi ra vườn dạo chơi. Tôi học cách sống chậm thay vì vội vã, nhiều nỗi lo toan như trước", diễn viên cho biết.
Không gian sống của Quỳnh Lương với tầm nhìn ra khu vườn rộng lớn, trang trí các đồ dùng theo gam màu trầm ấm.
Bé Nala hiện 5 tháng tuổi, nặng hơn sáu kg. Mỗi sáng và chiều, Quỳnh Lương đưa con ra vườn dạo chơi, giúp con tiếp xúc với nhiều kiểu môi trường để cứng cáp hơn.
Quỳnh Lương chơi đùa với con trong vườn nhà.
Người đẹp cho biết công việc chăm sóc Nala đều do cô tự tay làm. Chồng cô thích cắt cỏ, sắm sửa đồ dùng cho ngôi nhà. Anh cũng cưng chiều con, thường dành thời gian phụ giúp bà xã.
Lần thứ hai sinh con, Quỳnh Lương nói không gặp áp lực. Cô có con trai riêng trong cuộc hôn nhân đầu tiên, 12 tuổi, hiện sống chung. Người đẹp cũng thoải mái khi làm dâu.
"Tôi biết ơn bố mẹ chồng vì tâm lý, không can thiệp sâu vào cuộc sống cũng như cách nuôi dạy trẻ sơ sinh", diễn viên cho biết.
Diễn viên nói vun vén hôn nhân bằng sự tôn trọng công việc, sở thích của nhau. "Đôi lúc giữa chúng tôi xuất hiện mâu thuẫn nhưng đều giải quyết nhanh gọn", Quỳnh Lương cho biết thêm.
Vóc dáng Quỳnh Lương sau sinh con trong bộ ảnh đón Tết Bính Ngọ, chụp tại nhà vườn của gia đình.
Thời gian tới, cô chưa có kế hoạch trở lại đóng phim. Quỳnh Luơng cân nhắc tham gia các lời mời dự sự kiện showbiz phù hợp. "Từ Vĩnh Long lên TP HCM không quá xa, tôi đi về trong ngày. Ông xã thường lái xe chở tôi và cho con theo cùng", cô nói.
Quỳnh Lương tên thật Lương Thị Mai Quỳnh, 30 tuổi, quê Phú Thọ. Cô hoạt động ở vai trò mẫu ảnh trước khi lấn sân sang diễn xuất, ban đầu đóng các MV như Tự tâm, Màu nước mắt, Nếu ngày ấy. Năm 2022 đến nay, cô ghi dấu ấn qua các phim Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng làm mẹ cáu, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Mặt trời mùa đông.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp