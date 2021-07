Con gái Trần Mạnh Tuấn chơi nhiều nhạc cụ

An Trần, con gái Trần Mạnh Tuấn, chơi nhiều loại nhạc cụ trong bản nhạc "I wish"(Stevie Wonder).

Cô cho biết mất hai tuần để thu tất cả nhạc cụ chính gồm saxophone, trumpet, bốn bass tiếng khác nhau, piano và trống. Ngoài ra, cô dùng đàn synthesizer (một nhạc cụ điện tử tạo ra tín hiệu điện, sau đó được chuyển đổi thành âm thanh thông qua amplifiers và loa hoặc tai nghe), ba cornet bè phụ (loại khác của trumpet)...

"Tôi phải nghe nhạc phẩm nhiều lần, tìm ra những chi tiết lớn nhỏ trong bài. Điều khó khăn nhất là công đoạn ngồi nghe và chắt lọc thông tin từ bài hát để đánh cho ra giai điệu", An Trần nói.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, con gái Trần Mạnh Tuấn đăng ký khóa học online về sản xuất âm nhạc. I wish là sản phẩm đầu tay của cô với sự hỗ trợ của thầy giáo - Clayton Powell.

An Trần tên đầy đủ là Trần Đàm An Phúc, sinh năm 2004. Cô lần đầu biểu diễn kèn saxophone trên sân khấu trong chương trình ca nhạc truyền hình Dấu ấn 2013. An Trần còn diễn solo với Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam năm 2014, tham gia liên hoan One Jazz Festival tại Thái Lan năm 2015, hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng năm 2017. Cô là nghệ sĩ trẻ nhất được mời tham gia biểu diễn tại chương trình We Are Asean - We Are One nhân hội nghị Cấp cao khối Asean tại Thái Lan năm 2019... Cô hiện là đại sứ của quỹ học bổng Trịnh Công Sơn.

Tâm Giao