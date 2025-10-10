Con gái Robin Williams: Xin ngừng dùng AI tạo video về cha tôi

Zelda Williams - con gái tài tử Robin Williams - kêu gọi khán giả ngừng dùng AI tạo các video nội dung về cha cô.

Trên Instagram Story ngày 6/10, Zelda Williams - 36 tuổi, nhà sản xuất phim ở Hollywood - đăng bài viết chỉ trích những người dùng AI làm video về cha cô. Cô viết: "Nếu các bạn còn chút lịch sự, hãy ngừng làm điều này với ông ấy, với tôi, thậm chí với mọi người. Tin tôi đi, đây không phải điều cha tôi muốn".

Tài tử Robin Williams sinh năm 1951 tại Chicago, Mỹ. Gần 50 năm trong nghề, ông bốn lần được đề cử Oscar, nhận một tượng vàng cho vai phụ xuất sắc trong phim Good Will Hunting. Zelda là một trong hai con của ông với người vợ thứ hai. Rạng sáng 11/8/2014, nghệ sĩ tự tử tại nhà riêng ở tuổi 63.

Với Zelda, các đoạn phim AI như "những chiếc xúc xích kinh tởm, bị nấu quá mức từ các nguyên liệu là đời sống con người, lịch sử nghệ thuật và âm nhạc".

Cuối cùng, cô kêu gọi công chúng ngừng gọi AI là "tương lai". Bởi theo cô, trí tuệ nhân tạo chỉ "đang tái chế, nôn ra quá khứ theo cách tệ hại để khán giả tái tiêu thụ những gì đã có sẵn".

Không phải lần đầu con gái Robin Williams bức xúc việc AI tái hiện hình ảnh của bố. Trên Instagram năm 2023, Zelda từng đăng bài ủng hộ chiến dịch chống trí tuệ nhân tạo của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh (Screen Actors Guild). Cô cho biết từng chứng kiến nhiều người muốn huấn luyện các mô hình AI để dựng lại hình ảnh, giọng nói của một số diễn viên nhưng không có sự đồng thuận từ nghệ sĩ. Bố của cô là một trong số đó.

"Ngay cả khi được làm tốt nhất, các bản làm lại cũng chỉ là bản sao kém cỏi của những con người vĩ đại. Trường hợp tệ nhất, chúng như quái vật Frankensteinian, được chắp vá từ những phần tồi tệ của nền công nghiệp giải trí, thay vì những giá trị ngành này nên đại diện", Zelda cho biết.

Theo Guardian, bài viết mới nhất của Zelda Williams xuất hiện trong bối cảnh video deepfake về người nổi tiếng tràn lan mạng xã hội. Chúng bị khai thác cho nhiều mục đích như khiêu dâm, chính trị, quảng cáo, lừa đảo. Với Robin Williams, nội dung về ông thuộc nhóm AI rác (AI slop) - xu hướng tạo ảnh chất lượng thấp để giải trí. Một số đoạn phim gần đây được dựng bằng Sora 2 - ứng dụng tạo video mới của OpenAI.

Một số ngôi sao gặp rắc rối tương tự. Hồi tháng 2, Scarlett Johansson cảnh báo "những nguy hiểm từ AI sắp xảy ra" sau khi phát hiện một tài khoản Instagram giả mạo hình của cô và nhiều đồng nghiệp để tạo video phản đối tư tưởng bài Do Thái.

Đầu năm, Johnny Depp khuyên người hâm mộ cẩn trọng trước các chiêu trò giả dạng anh bằng AI để trục lợi. Tháng 8/2024, tài tử Tom Hanks đăng bài nhắc khán giả không tin quảng cáo "thần dược" gắn với hình ảnh và giọng nói của ông trên Internet, nhấn mạnh đó là sản phẩm AI.

