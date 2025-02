Scarlett Johansson kêu gọi ban hành luật về AI

MỹMinh tinh Scarlett Johansson muốn chính phủ giới hạn việc dùng AI sau khi mạng xã hội dậy sóng vì cô bị làm giả hình ảnh trong video phản đối Kanye West.

Theo People ngày 12/2, Scarlett Johansson, 41 tuổi, phát hiện AI giả mạo hình ảnh của cô và nhiều người nổi tiếng khác. Trên Instagram cùng ngày, tài khoản tên Ori Bejerano đăng video đáp trả tư tưởng bài Do Thái của rapper Kanye West, trong đó, tất cả nhân vật mặc áo phông in hình bàn tay giơ ngón giữa (hành động thường mang tính xúc phạm), kèm ngôi sao biểu tượng Do Thái và tên "Kanye". Từ tuần trước, West có nhiều phát ngôn và động thái thể hiện tư tưởng "phát xít" trên mạng xã hội, quảng cáo áo in hình biểu tượng Đức Quốc xã trên sóng truyền hình khiến công chúng bất bình.

Theo trang cá nhân, người đăng tự nhận là chuyên gia AI, kèm chú thích bằng tiếng Hebrew dưới bài. Tài khoản khuyến khích mọi người không giữ im lặng trước những kẻ như West, yêu cầu các nền tảng không tạo điều kiện truyền bá chủ nghĩa chống Do Thái và tư tưởng thù hận. Hiện video đạt hơn hai triệu lượt xem.

Video AI tạo hình ảnh các nghệ sĩ phản đối Kanye West Ngoài Scarlett Johansson (hai giây đầu), nhiều người nổi tiếng khác như nhà sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg, Natalie Portman, David Schwimmer... góp mặt trong video mạo danh họ, được thực hiện bằng AI. Người đăng dùng ca khúc dân gian Do Thái "Hava Nagila" làm nhạc nền. Video: Instagram Ori Bejerano

Trong tuyên bố gửi People, Scarlett Johansson cho biết gia đình và bạn bè báo cô về video sau khi nó thu hút nhiều chú ý. Cô nói: "Tôi là một phụ nữ Do Thái và sẽ không khoan nhượng trước các quan điểm chống dân tộc hoặc những lời lẽ đầy thù hận dưới mọi hình thức. Nhưng tôi cũng tin những phát ngôn tiêu cực từ trí tuệ nhân tạo có khả năng gây ra mối đe dọa lớn hơn bất kỳ cá nhân nào. Chúng ta phải lên án việc lạm dụng AI, dù hành động này mang đến thông điệp gì. Nếu không, chúng ta có nguy cơ mất nhận thức về thực tế".

Theo Scarlett Johansson, có một "làn sóng cao nghìn thước" liên quan AI đang đến gần và một số quốc gia phát triển đối phó nó một cách đầy trách nhiệm. "Điều đáng lo ngại là chính phủ Mỹ bị 'tê liệt' trong việc ban hành các đạo luật bảo vệ người dân trước những nguy hiểm rình rập từ AI. Tôi kêu gọi giới quan chức ưu tiên việc thông qua luật hạn chế AI, vì đây là vấn đề chung của cả hai đảng Dân chủ - Cộng hòa và ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của toàn nhân loại", cô nói thêm.

Minh tinh Scarlett Johansson trong một sự kiện năm 2024. Ảnh: AP

Hiện "Góa phụ đen" Scarlett Johansson là người duy nhất trong video phản đối việc dùng AI để chỉ trích Kanye West. Không phải lần đầu diễn viên lên tiếng về vấn đề bị xâm phạm danh tính. Tháng 5/2024, cô dọa kiện OpenAI sao chép giọng mình cho trợ lý ảo Sky trong mô hình GPT-4o, dù trước đó đã từ chối.

Scarlett Johansson sinh năm 1984, là một trong những minh tinh thành công nhất tại Hollywood trong khoảng 20 năm qua. Cô thường góp mặt trong danh sách những nữ diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Giới chuyên môn đánh giá cao năng lực diễn xuất của Johansson, hai lần đưa cô vào danh sách đề cử Oscar và năm lần nhận đề cử Quả Cầu Vàng.

Phương Thảo (theo People)