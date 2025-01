Johnny Depp: Có kẻ mạo danh tôi lừa tiền fan

Tài tử Johnny Depp cảnh báo người hâm mộ việc anh bị mạo danh trên mạng xã hội nhằm trục lợi.

Trên Instagram ngày 6/1, diễn viên Johnny Depp, 62 tuổi, cho biết hiện có nhiều kẻ lừa đảo trực tuyến "nỗ lực nhắm vào fan và những người ủng hộ" anh. Một trong những chiến thuật của chúng là lập nhiều tài khoản mạng xã hội, email giả dạng anh và các thành viên thuộc êkíp để tiếp cận mọi người.

"Trí tuệ nhân tạo AI có khả năng tạo ra gương mặt và giọng nói giống tôi. Do đó, bọn lừa đảo có thể trông giống và nói chuyện y hệt tôi. Tôi và nhóm cộng sự không bao giờ yêu cầu các bạn đưa tiền hay thông tin cá nhân", trích bài đăng của nghệ sĩ.

Tài tử Johnny Depp tại buổi công chiếu phim "Jeanne du Barry" - do anh đóng chính - tại London hồi tháng 4/2024. Ảnh: WireImage

Hiện Johnny Depp và đội ngũ quản lý tích cực xử lý những hành vi sử dụng danh tính trái phép. Để bảo vệ khán giả, tài tử liệt kê tất cả tài khoản mạng xã hội anh đang dùng gồm Instagram, Facebook và TikTok. Diễn viên cũng nhấn mạnh không dùng X, ứng dụng Snapchat hay Discord.

Ngoài ra, sao Pirates of the Caribbean khẳng định không cung cấp các dịch vụ gặp gỡ, gọi điện thoại, mở thẻ hội viên câu lạc bộ có trả phí cho người hâm mộ. Anh cũng không tương tác trực tiếp với fan qua trang cá nhân, email hay các nền tảng nhắn tin như Telegram, WhatsApp, Signal và Zangi. Diễn viên cảnh báo mọi người sẽ bị lừa nếu nhận yêu cầu trả tiền để tham gia các hoạt động trên.

Johnny Depp sinh năm 1963, là một trong những tên tuổi lớn của làng giải trí Hollywood. Tài tử bắt đầu sự nghiệp trong vai trò đánh guitar ở ban nhạc The Kids. Năm 1983, diễn viên cưới vợ đầu là Lori Anne Allison - người sau này giới thiệu Depp với ngôi sao Nicolas Cage. Anh bước vào con đường diễn xuất khi đảm nhận vai phụ trong A Nightmare on Elm Street (1984) và được khán giả biết đến khi đóng chính ở tác phẩm Edward Scissorhands (1990).

Phim gần nhất Depp đóng chính là Jeanne Du Barry (2024) - đánh dấu lần đầu anh tái xuất sau vụ kiện với vợ cũ Amber Heard. Anh vừa hoàn thành dự án điện ảnh Modì, Three Days on the Wing of Madness với vai trò đạo diễn, ra mắt tháng 11/2024.

Trailer phim 'Jeanne du Barry' Trailer phim "Jeanne Du Barry". Video: Notorious Pictures

Theo USA Today, Johnny Depp không phải nghệ sĩ duy nhất bị làm giả danh tính. Hôm 3/1, ca sĩ Kelly Rowland - 44 tuổi, thành viên nhóm Destiny's Child cùng Beyoncé - đăng Instagram Story ảnh chụp màn hình tin nhắn lừa đảo, nhắc người theo dõi cẩn trọng các cạm bẫy giả danh người nổi tiếng. Theo đó, kẻ này giả là cô để nhắn tin xin tiền fan qua Instagram, nói làm mất thẻ tín dụng nên cần tiền mua vé máy bay đến thành phố nơi Rowland sắp biểu diễn. Người này còn hứa để Beyoncé tiếp chuyện người gửi tiền nhằm tăng độ tin cậy.

Nhiều nghệ sĩ bị lợi dụng tên tuổi cho các trò lừa đảo trực tuyến, nhất là trong bối cảnh AI phát triển những năm gần đây. Tháng 10/2024, công ty phần mềm an ninh McAfee công bố top 10 người nổi tiếng bị mạo danh nhiều nhất. Minh tinh Scarlett Johansson đứng đầu danh sách, những thứ hạng còn lại lần lượt thuộc về Kylie Jenner, Taylor Swift, Anya Taylor-Joy, Tom Hanks, Sabrina Carpenter, Sydney Sweeney Blake Lively, Johnny Depp và Addison Rae.

Giọng AI của Scarlett Johansson Giọng của trợ lý ảo Sky được nhận xét giống minh tinh Scarlett Johansson. Tháng 5/2024, diễn viên dọa kiện OpenAI sao chép giọng cô cho Sky trong mô hình GPT-4o, dù trước đó đã từ chối. Video: Reuters

Theo McAfee, một trong những công cụ các tên tội phạm thường sử dụng là deepfake - công nghệ có thể tạo video, âm thanh của các sao như thật. Những sản phẩm AI này được dùng để quảng bá hàng hóa trái phép, đánh cắp thông tin cá nhân hoặc lừa người dùng tải phần mềm độc hại. Mọi sai phạm này không chỉ khiến nạn nhân tổn thất tiền của, tinh thần mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng danh tiếng của nghệ sĩ. Tháng 8/2024, tài tử Tom Hanks đăng bài lên trang cá nhân cảnh báo khán giả không được tin quảng cáo thần dược gắn với hình ảnh và giọng nói của ông trên Internet, nhấn mạnh đó là sản phẩm AI.

Năm 2018, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ cảnh báo mọi người vấn nạn lừa đảo bằng cách đóng giả người nổi tiếng trên mạng xã hội. Thủ đoạn thường gặp là yêu cầu người hâm mộ gửi tiền với nhiều lý do như đóng phí để nhận thưởng, quyên góp từ thiện hoặc hỗ trợ dưới mọi hình thức.

Phương Thảo (theo USA Today)