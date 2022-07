Con gái Diana Ross vào top sao đẹp với đầm Công Trí

RCFA nhận xét chiếc đầm màu vàng của Công Trí là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho Tracee Ellis Ross, giúp cô quyến rũ và lôi cuốn. Thiết kế bằng satin cao cấp nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2022 ra mắt hồi tháng 5. Diễn viên kết hợp đầm cùng khuyên tai bản lớn mạ vàng trong buổi quảng cáo thương hiệu mỹ phẩm Pattern Beauty do cô thành lập hôm 29/6. Ảnh: Celebmafia

Tracee Ellis Ross (tên thật Tracee Joy Silberstein) sinh năm 1972 tại Mỹ, là con gái của danh ca Diana Ross và giám đốc âm nhạc Robert Ellis Silberstein. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1996, cô ghi dấu ấn với các vai trong phim "Girlfriends", "Black-ish", "Daddy's Little Girls", "Little", "The High Note"... Ngoài diễn xuất, Tracee ca hát, làm MC, kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp với thương hiệu riêng Pattern Beauty. Năm 2020, cô được vinh danh Biểu tượng thời trang trong People's Choice Awards.