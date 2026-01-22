Con đường lập nghiệp của Brooklyn Beckham

Ngày 19/1, Brooklyn Beckham gây chú ý khi lần đầu công khai mâu thuẫn gia đình sau gần một năm vướng tin bất hòa. Trên Instagram Story, Brooklyn đăng bài chỉ trích bố mẹ kiểm soát cuộc đời mình, cố xây dựng hình tượng "gia đình hoàn hảo" và xem thường vợ anh - diễn viên Nicola Peltz. Brooklyn tuyên bố không muốn làm hòa với cả nhà.

Hiện bài viết của Brooklyn gây tranh luận. Một số người bày tỏ ủng hộ anh, nhóm khác cho rằng anh có ngày hôm nay nhờ mang họ Beckham. Ảnh: Instagram/ Brooklyn Beckham