Con đường lập nghiệp của Brooklyn Beckham

Ngày 19/1, Brooklyn Beckham gây chú ý khi lần đầu công khai mâu thuẫn gia đình sau gần một năm vướng tin bất hòa. Trên Instagram Story, Brooklyn đăng bài chỉ trích bố mẹ kiểm soát cuộc đời mình, cố xây dựng hình tượng "gia đình hoàn hảo" và xem thường vợ anh - diễn viên Nicola Peltz. Brooklyn tuyên bố không muốn làm hòa với cả nhà.
Hiện bài viết của Brooklyn gây tranh luận. Một số người bày tỏ ủng hộ anh, nhóm khác cho rằng anh có ngày hôm nay nhờ mang họ Beckham. Ảnh: Instagram/ Brooklyn Beckham
Brooklyn Beckham sinh năm 1999 tại Anh, là con đầu lòng của cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria - thành viên nhóm Spice Girls. Vì danh tiếng của bố mẹ, Brooklyn được xem như một trong những nepo baby (tương tự khái niệm "con ông cháu cha") nổi tiếng của giới giải trí, là tâm điểm của truyền thông quốc tế từ khi còn nhỏ. Ảnh: Instagram/ Brooklyn Beckham
Ở tuổi 27, Brooklyn trải qua nhiều công việc, liên tục thử sức nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng chưa để lại dấu ấn. Khi còn nhỏ, anh dự định nối nghiệp bố làm cầu thủ chuyên nghiệp, từng tham gia lò đào tạo trẻ của Arsenal. Tuy nhiên, Brooklyn từ giã sân cỏ ở tuổi 16. Ảnh: Instagram/ David Beckham
Trò chuyện với Variety năm 2022, Brooklyn nhắc lại việc giải nghệ và những áp lực khi là con trai của David Beckham. "Bố không buồn khi biết tin vì ông ấy chỉ muốn tôi hạnh phúc. Tất nhiên, tôi buồn khi đưa ra quyết định này. Từ khi hai tuổi, bóng đá là cả cuộc đời tôi. Tôi nghĩ sẽ rất khó để đạt những thành tựu mà bố làm được", anh nói.
Brooklyn Beckham (mặc áo số 7) thi đấu trong giải gây quỹ cho UNICEF - tổ chức nơi bố làm đại sứ - trên sân vận động Old Trafford, Anh, năm 2015. Video: YouTube/ Fanjuvecomps
David Beckham cũng từng nói về chuyện con trai từ bỏ bóng đá. Trong cuộc phỏng vấn với ABC năm 2015, anh cho biết một trong những người con đã tâm sự rằng "không chắc muốn chơi đá banh mãi mãi". Anh kể con từng nói: "Mỗi lần con bước ra sân bóng, con biết mọi người thường nói 'đó là con trai của David Beckham', và nếu con không chơi giỏi như bố, thì chừng đó vẫn chưa đủ tốt".
Sau bóng đá, Brooklyn chuyển sang nghề người mẫu, trước đó còn làm barista (người pha chế thức uống). Anh ra mắt làng thời trang năm 2014, đánh dấu bằng màn xuất hiện trên trang bìa của tờ Man About Town. Về sau, anh hợp tác nhiều tạp chí như Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue và Dazed Korea.
Năm 2021, Brooklyn được cho ký hợp đồng trị giá một triệu bảng với Superdry, nhưng ngừng hợp tác sau tám tháng. Theo Daily Mail, hãng cắt thỏa thuận vì Brooklyn tham gia chương trình nấu ăn dùng nguyên liệu từ động vật, trong khi dòng sản phẩm anh đại diện hướng tới nhóm khách hàng ăn chay.
Brooklyn Beckham đóng MV Wake Up của ban nhạc The Vamps năm 2015. Anh xuất hiện từ giây 1:13. Video: YouTube/ The Vamps
Năm 16 tuổi, Brooklyn rẽ sang nghề nhiếp ảnh. Theo Us Weekly, dù không được đào tạo bài bản, con trai lớn nhà Beckham chụp ảnh cho một chiến dịch quảng cáo của Burberry. Ảnh: Instagram/ Brooklyn Beckham
Năm 2017, Brooklyn ra mắt sách ảnh Brooklyn Beckham: What I See, hé lộ cuộc sống đời thường qua ống kính của anh. Tuy nhiên, ấn phẩm vấp nhiều đánh giá tiêu cực do ảnh mờ. Trên W Magazine, Brooklyn cho biết nhiều người nghĩ hình bị lỗi nhưng đó là phong cách chụp của anh. Cùng năm, Brooklyn theo học khóa nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York, bỏ học sau một năm.
Trong giai đoạn Covid-19, Brooklyn chuyển hướng làm đầu bếp, được cho tốn 100.000 USD để sản xuất chương trình nấu ăn Cookin' with Brooklyn. Sự nghiệp nấu nướng của anh cũng vấp nhiều ý kiến tiêu cực về chuyên môn. Khi tham gia James Corden's Late Late Show - show nấu ăn nổi tiếng của Mỹ, khán giả cho rằng những người được đào tạo bài bản xứng đáng lên sóng hơn con trai cả nhà Beckham. Ảnh: delicios
Brooklyn trổ tài làm món thịt gà chiên bột phủ phô mai. Những năm qua, anh thường xuyên chia sẻ video nấu ăn trên trang cá nhân. Video: Instagram Brooklyn Beckham
Gia đình Beckham đến ủng hộ buổi ra mắt thương hiệu mới của con trai ở Anh năm 2024. Từ trái qua: Brooklyn, Nicola, Victoria, em trai Cruz, em gái Harper và David Beckham. Ảnh: Instagram/Brooklyn Beckham
Song song nghề nấu ăn, Brooklyn bắt đầu kinh doanh. Năm 2024, anh ra mắt thương hiệu xốt ớt Cloud23, được gia đình ủng hộ. Trò chuyện với Grazia, anh nói biết lý do công chúng khó chịu với thế hệ nepo baby như anh. Nhưng theo Brooklyn, anh không thể chọn xuất thân, chỉ biết nỗ lực để đẩy lùi định kiến. "Tôi chưa từng lười biếng. Tôi thật sự muốn tạo dựng tên tuổi, mong con cái của tôi lớn lên sẽ tự hào về bố chúng", anh nói.
Nhà Beckham dự buổi ra mắt phim Lola của Nicola Peltz tại London năm 2024. Từ trái qua: Cruz, Harper, vợ chồng Brooklyn, Romeo - con trai thứ ba của Beckham, Vic-Beck. Ảnh: Instagram/ Brooklyn Beckham
Dù liên tục đổi nghề, gia đình được cho luôn ủng hộ các quyết định của Brooklyn. Ngay cả khi có thông tin con trai lớn bất hòa với cả nhà, ông bà Vic-Beck thường xuyên nhấn thích các bài đăng công việc, video nấu ăn của Brooklyn trên Instagram.
Vợ chồng Brooklyn đón Giáng sinh cùng nhà Beckham năm 2024. Đây được cho là lần cuối cả nhà chụp hình cùng nhau. Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham
Thông tin gia đình Beckham rạn nứt nổ ra từ tháng 4/2025, nhưng đến nay Brooklyn mới lên tiếng. Gần một năm qua, anh tập trung quản lý việc kinh doanh, quay video nấu ăn và triển khai các dự án mới. Năm ngoái, anh góp mặt trong phim tài liệu về bộ môn đua xe công thức E cùng sao Harry Potter Draco Felton, cầu thủ Sergio Agüero và nữ vlogger ôtô Supercar Blondie. Hiện anh sống cùng vợ tại Beverly Hills, California, Mỹ.
Phương Thảo