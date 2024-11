Brooklyn Beckham: Nỗ lực thoát mác 'con ông cháu cha'

Brooklyn Beckham - con trai David Beckham - thừa nhận là con nhà giàu nhưng không dựa hơi bố mẹ, biết nỗ lực để có chỗ đứng.

Trong cuộc phỏng vấn với Grazia ngày 29/10, Brooklyn Beckham, 25 tuổi, cho biết hiểu được vì sao dư luận khó chịu với thế hệ nepo baby (tương tự khái niệm "con ông cháu cha"). Anh nói: "Rõ ràng tôi có xuất thân như thế nhưng đó cũng đâu phải là việc tôi có thể quyết định từ khi sinh ra". Thay vì bận tâm cách người khác nghĩ, Brooklyn cố gắng đẩy lùi chỉ trích, nghe lời khuyên của bố mẹ trở thành người kiên cường.

Brooklyn Beckham tại giải đua xe F1 ở Los Angeles năm 2023. Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham

Theo Brooklyn, luôn có những cá nhân nêu ra những nhận xét vô nghĩa về anh nhưng anh chấp nhận bỏ qua vì cho rằng làm điều mang lại hạnh phúc, đối xử tử tế với mọi người mới quan trọng hơn. Anh nói: "Các lời đàm tiếu khiến tôi chăm chỉ hơn, vì tôi thuộc kiểu sẽ chứng minh người khác thấy họ nghĩ sai về tôi".

Brooklyn Beckham đang là người mẫu, nhiếp ảnh gia, kinh doanh nhà hàng. Lúc nhỏ, anh dự định làm cầu thủ chuyên nghiệp, dành nhiều năm huấn luyện cùng đội bóng. Con trai cựu danh thủ cảm thấy khó khăn khi từ bỏ sự nghiệp bóng đá ở tuổi 15, tiết lộ từng nghe các đồng đội nói xấu sau lưng. "Những điều nhỏ nhặt đó in sâu vào đầu tôi", Brooklyn nói trên tạp chí.

Grazia cũng nhắc lại vào thời điểm Brooklyn chuyển hướng sang ẩm thực, nhiều trang tin quốc tế và công chúng chế giễu kỹ năng làm bếp của anh. Năm 2022, anh từng bị MC Ulrika Jonsson chỉ trích việc tham gia James Corden's Late Late Show - show nấu ăn nổi tiếng của Mỹ, cho rằng những người được đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp xứng đáng lên sân khấu hơn con trai cả nhà Beckham. Đến nay, nhiều người vẫn nói anh dựa hơi bố mẹ để thu hút sự chú ý mỗi khi trổ tài nấu nướng hay khoe thành tựu trên mạng xã hội.

Khi được hỏi lý do liên tục khởi động các dự án mới bất chấp sự soi mói từ dư luận, Brooklyn trả lời: "Tôi chưa từng lười biếng. Tôi thật sự muốn tạo dựng tên tuổi, mong con cái của tôi lớn lên sẽ tự hào về bố chúng".

Gia đình Beckham tại buổi quảng bá Cloud 23 hôm 12/10. Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham

Hiện Brooklyn Beckham điều hành thương hiệu nước xốt ớt Cloud23 từ tháng 9. Brooklyn kể lên kế hoạch cho màn ra mắt này trong ba năm trong khi nhiều người nghĩ anh không bao giờ làm việc. "Tôi nỗ lực không chỉ để gắn tên mình vào hãng xốt. Tôi còn quyết định mọi khía cạnh nhỏ của sản phẩm. Trước đây, tôi chưa từng dốc sức đến thế". Với Cloud23, Brooklyn muốn tạo ra sự khác biệt so với các dự án trước như nhiếp ảnh. Anh từng thích bộ môn này nhưng sớm mất hứng thú do mọi thứ không như ý.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Brooklyn tri ân vợ - diễn viên Nicola Peltz - luôn ủng hộ chồng, khuyến khích anh theo đuổi đam mê ẩm thực từ trước khi kết hôn năm 2022. Anh cũng đề cập kế hoạch có con do vợ quyết định khi nào cô ấy sẵn sàng. "Tôi luôn muốn làm ông bố trẻ. Tôi cũng thích việc bố mình còn trẻ nên ông ấy trông như bạn của tôi", anh nói thêm. Ngoài ra, Brooklyn mong các con lớn lên theo cách bố anh nuôi dạy ngày trước, ngưỡng mộ công lao dưỡng dục của bố mẹ.

Brooklyn Beckham hướng dẫn nấu ăn Brooklyn trổ tài nấu ăn. Video: Instagram Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham, 25 tuổi, là con trai của cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế trời trang Victoria Beckham. Anh từng theo học nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times, Style và Dazed Hàn Quốc.

Grazia nhận xét Brooklyn Beckham nổi tiếng từ khi sinh ra. Tên tuổi của bố mẹ khiến anh không có tuổi thơ êm đềm. Trong phim tài liệu Beckham về bố anh, nhiều cảnh quay ngày nhỏ của Brooklyn cho thấy anh thường sợ hãi trước các paparazzi, khi đám đông đập cửa xe hơi gia đình. Vợ chồng Beckham thừa nhận con trai lớn là người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi "các cơn cuồng loạn" của báo chí.

Phương Thảo (theo Grazia)