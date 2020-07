Con dâu Victoria Beckham thích váy cưới đơn giản

Diễn viên Nicola Peltz - con dâu tương lai của Victoria Beckham - thích chọn váy đơn giản trong ngày cưới.

Leslie Fremar - stylist thân cận của Nicola Peltz - nói với tạp chí Vogue nhiều khả năng diễn viên diện đồ cưới đơn giản và tinh tế bởi đó là sở thích của Peltz. Váy đính hôn của cô cũng đi theo phong cách này, được mẹ chồng - Victoria Beckham - thực hiện.

Nicola Peltz diện đầm Stella McCartney khi đi quảng bá "Transformers: Age of Excellence" năm 2014. Ảnh: Pinterest.

Trong quá trình làm việc cùng Nicola Peltz, Fremar nhận thấy nữ diễn viên có xu hướng lựa chọn trang phục đơn giản, gọn gàng của Saint Laurent, Givenchy, Celine và Prada. Cô nói trên Vogue: "Peltz không thích những chi tiết phức tạp, hình in hay quá nhiều màu sắc. Mọi thứ cô ấy mặc đều rất hiện đại. Bộ váy Stella McCartney màu trắng như tuyết mà cô ấy diện trong buổi ra mắt Transformers: Age of Excellence tại Berlin đại diện cho sở thích của Peltz". Với Prada - thương hiệu nổi tiếng với những bộ cánh kết hợp nhiều chi tiết, cấu trúc kiểu cách, Peltz cũng chọn hai bộ đầm màu xanh và cam với kiểu cắt đơn giản, cơ bản.

Nicola Peltz dễ tính nhưng cũng rất tỉ mỉ. Nữ diễn viên đánh giá cao những bộ trang phục được may đo cao cấp, kiểu dáng sang trọng, gợi cảm vừa phải hơn là những thứ màu mè, phô trương. Dựa vào cá tính này của Peltz, Fremar cho rằng một bộ trang phục cưới khác biệt sẽ ra đời.

Peltz và Fremar làm việc cùng nhau kể từ chuyến lưu diễn thế giới của Transformers: Age of Excellence năm 2014. Leslie Fremar có văn phòng tại New York. Cô là stylist tại Vogue trước khi đảm nhận vai trò Giám đốc mảng Quan hệ người nổi tiếng tại Prada. Các ngôi sao được cô định hình phong cách gồm Charlize Theron, Kate Winslet, Jennifer Connelly, Julianne Moore, Nicola Peltz, Taylor Russell và Lea Seydoux. Cô từng thực hiện các bộ ảnh thời trang cho Marie Claire, Vanity Fair, Vogue Korea, Harper's Bazaar, Elle, Grazia, Esquire, InStyle, Variety... Ngoài ra, Fremar còn tham gia thực hiện các chiến dịch quảng bá của Dior, Givenchy, Avon, Revlon, UJA, Chopard và Hugo Boss.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đi xem thời trang Nicola Peltz và Brooklyn Beckham đi xem show Thu Đông 2020 của Saint Laurent ở Paris hồi tháng 2. Video: Access Video TV.

Brooklyn Beckham cầu hôn Nicola Peltz cuối tháng 6 sau nửa năm tìm hiểu. Cả hai đang sống chung tại nhà riêng ở Los Angeles. Peltz sinh năm 1995, hơn chồng tương lai bốn tuổi. Cô là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn như Pepsi, Procter & Gamble. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (năm 2010).

Họa Mi