Brooklyn Beckham sắp kết hôn

Brooklyn Beckham, 21 tuổi, cầu hôn bạn gái Nicola Peltz và chuẩn bị kết hôn.

Tối 11/7, Brooklyn Beckham đăng ảnh cùng Nicola Peltz trên trang cá nhân và viết: "Hai tuần trước tôi đã hỏi người bạn tâm giao của mình rằng hãy kết hôn với tôi và cô ấy đồng ý. Tôi là người đàn ông may mắn nhất thế giới". Con cả nhà Beckham hứa trở thành người chồng tốt và người cha tuyệt vời. Trong ảnh, cặp tình nhân đeo nhẫn ở ngón áp út.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ. Nhiều người chúc phúc, mong đợi đám cưới của đôi tình nhân.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đeo nhẫn ở ngón áp út. Ảnh: Instagram.

Victoria sau đó cũng chia sẻ ảnh của con trai và nói: "Tin tức thú vị nhất. Chúng tôi không thể hạnh phúc hơn khi Brooklyn và Nicola kết hôn. Chúc hai con đắm chìm trong tình yêu và hạnh phúc suốt đời. Cả nhà yêu các con".

Sáng cùng ngày, tờ Mirror của Anh đưa tin Brooklyn và Nicola đã đính hôn. Cả hai nhận được sự chấp thuận và chúc phúc từ gia đình. Mirror dẫn lời nguồn tin thân cận: "Đây là niềm vui tốt lành cho gia đình trong thời gian này. Sau nhiều mối quan hệ trước đó, Brooklyn có thể đứng vững trên đôi chân của mình".

Brooklyn quen Nicola sau khi chia tay Hana Cross hồi tháng 9/2019. Cặp sao công khai mối quan hệ từ đầu tháng 1, trong sinh nhật tuổi 25 của Nicola. Brooklyn đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ trong sinh nhật anh hồi tháng 3. Cả hai sau đó chuyển đến sống cùng nhau tại nhà riêng ở Los Angeles. Hai người thường xuyên đăng hình ảnh nghịch ngợm bên nhau trên mạng xã hội. David và Victoria Beckham cũng thường gắn thẻ bạn gái của Brooklyn trong các bài viết gia đình tụ họp trên mạng xã hội.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đi xem thời trang Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đi xem thời trang. Video: Youtube.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn như Pepsi, Procter & Gamble. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (năm 2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (năm 2014).

Brooklyn Beckham, sinh năm 1999, có tình trường gây chú ý khi hẹn hò nhiều người đẹp. Trước đó, anh nhiều năm gắn bó Chloe Grace Moretz, có tình yêu chóng vánh với ca sĩ Madison Beer, người mẫu Playboy Lexi Wood, diễn viên Emma Montagu, người mẫu Pháp Sonia Ben Ammar...

Brooklyn trên tạp chí GQ Brooklyn Beckham làm mẫu thời trang. Video: GQ.

Hiểu Nhân