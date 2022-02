Cơn đau thắt ngực báo hiệu nhồi máu cơ tim

Quảng NinhBệnh nhân 81 tuổi, bị đau nhói ngực trái từng cơn, bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim ngày thứ ba, tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy, ngày 17/2 thông tin cơn đau tức ngực của người bệnh xuất hiện cả khi nghỉ ngơi. Hình ảnh chụp mạch vành xác định ông bị tắc hoàn toàn đầu đoạn hai động mạch mũ, hẹp 60% động mạch liên thất trước, xơ vữa động mạch vành phải. Ê kíp tái thông và đặt stent phủ thuốc vào đoạn mạch bị tắc. Sau can thiệp, bệnh nhân đỡ đau ngực, thoát nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định.

Nhồi máu cơ tim cấp thường gặp ở những bệnh nhân tuổi trung niên, cao tuổi, có các bệnh lý kết hợp như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, ít hoạt động thể dục thể lực... Nếu không được cấp cứu can thiệp kịp thời bệnh nhân sẽ biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, suy tim cấp, tai biến do tắc mạch, vỡ tim, đột tử.

Triệu chứng điển hình của nhồi máu cơ tim là đau nặng ngực, đau giữa ngực, sau xương ức hoặc hơi lệch trái, cảm giác nặng, bóp nghẹt, siết chặt, đè, có khi lan ra tay trái, lên cằm xuống bụng vùng trên rốn. Thời gian đau ngực trong 20-30 phút hoặc dài hơn. Người bệnh có thể kèm vã mồ hôi, khó thở và bất tỉnh. Ngoài ra, có người không đau ngực mà đau bụng vùng trên rốn, đau sau lưng.

Các dấu hiệu và triệu chứng của nhồi máu cơ tim có thể thay đổi tùy theo tuổi, giới tính, vùng mạch máu bị tổn thương và những bệnh lý khác đi kèm.

Đoạn động mạch bị tắc trước can thiệp (bên trái ) và được tái thông sau can thiệp (bên phải). Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Trần Văn Quý (Phó trưởng Khoa Tim mạch) cho biết đây là bệnh lý nguy hiểm do tắc nghẽn đột ngột mạch máu nuôi tim. Đặc biệt, thời tiết rét đậm rét hại kéo dài làm tăng lượng bệnh nhân nhập viện do nhồi máu cơ tim. Bác sĩ giải thích, vào mùa lạnh, huyết áp thường tăng cao so với mùa hè khoảng 5 mmHg. Sự duy trì liên tục mức tăng huyết áp này sẽ làm tăng 21% các biến chứng tim mạch, đột quỵ. Nhiệt độ giảm sâu cũng khiến các mạch máu co, dễ dẫn đến tai biến. Vì vậy, khi thời tiết chuyển lạnh, người dân cần giữ ấm cơ thể, hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ quá thấp.

Để giảm nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, nên ăn uống hợp lý, tránh mỡ và nội tạng động vật, ăn đủ rau quả, bỏ thuốc lá, không lạm dụng rượu bia, tập thể dục đều đặn, giữ cân nặng hợp lý, tránh căng thẳng tâm lý, điều trị tốt các bệnh lý nếu có. Khi có các dấu hiệu chóng mặt đột ngột, khó thở, đau nhói khó chịu vùng xương ức, đổ mồ hôi lạnh, nhịp tim bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Khám sức khỏe định kỳ đều đặn cũng như khám chuyên khoa tim mạch khi có các triệu chứng bất thường để phát hiện và điều trị sớm bệnh lý động mạch vành, phòng ngừa nhồi máu cơ tim.