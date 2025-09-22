Cơn đau gout kéo dài bao lâu?

Các cơn gout thường xảy ra khoảng 3 ngày, nếu không điều trị có thể kéo dài tới 14 ngày.

Gout là một loại viêm khớp do tích tụ quá mức acid uric trong khớp. Bệnh đặc trưng bởi cơn đau đột ngột và dữ dội ở khớp. Sau khi cơn đau ban đầu qua đi, người bệnh có thể cảm thấy khó chịu kéo dài. Khớp cũng thường bị viêm, sưng đỏ và hạn chế vận động.

Ở giai đoạn đầu, acid uric bắt đầu tích tụ trong máu, có thể cả trong khớp nhưng chưa gây ra triệu chứng. Nồng độ acid uric vượt quá 6 miligam trên mỗi deciliter (mg/dL) ở nữ và 7 mg/dL ở nam được xác định là tình trạng tăng acid uric máu.

Giai đoạn cấp tính còn gọi là cơn bùng phát gout, acid uric ra khỏi máu, dẫn đến hình thành tinh thể ở một hoặc nhiều khớp. Các triệu chứng của gout lúc này là do phản ứng miễn dịch với các tinh thể.

Bệnh gout thường chỉ ảnh hưởng đến một khớp tại một thời điểm, trong đó ngón chân cái là khớp phổ biến nhất. Một đợt gout bùng phát thường kéo dài khoảng 3 ngày nếu được điều trị và lên đến 14 ngày nếu không được điều trị. Khi đó, bệnh có nguy cơ tái phát nhiều lần, có thể dẫn đến đau nặng hơn, thậm chí tổn thương khớp.

Bệnh gout thường được điều trị bằng thuốc kháng viêm, steroid hoặc Colchicine.

Nhóm thuốc kháng viêm như ibuprofen có thể hữu ích khi cơn gout bùng phát. Tuy nhiên, nó có thể gây ra tác dụng phụ ở một số người nên người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Thuốc kháng viêm bắt đầu có tác dụng trong vòng 3 ngày sử dụng. Trong thời gian chờ đợi, các biện pháp khắc phục tại nhà dưới đây có thể hữu ích:

Nghỉ ngơi và kê cao chân bị ảnh hưởng (nếu cơn đau ở chân).

Giữ cho khớp mát bằng cách chườm túi đá trong tối đa 20 phút.

Uống nhiều nước.

Cố gắng không để chăn hoặc ga trải giường chạm vào khớp vào ban đêm vì có thể gây kích ứng khớp.

Nếu cơn bùng phát gout không giảm sau 3 ngày, người bệnh nên đi khám. Lúc này, thuốc kê đơn steroid, dạng viên nén hoặc dạng tiêm có thể hữu ích.

Xét nghiệm máu kiểm tra nồng độ acid uric có thể giúp chẩn đoán bệnh gout. Ngoài dùng thuốc, một số lựa chọn lối sống có thể làm giảm thời gian bùng phát bệnh gout hoặc phòng ngừa bệnh bao gồm:

Duy trì cân nặng hợp lý, thừa cân cũng làm tăng cường độ các cơn gout bùng phát và khiến chúng khó kiểm soát hơn.

Tránh rượu bia càng nhiều càng tốt.

Uống ít nhất hai lít nước mỗi ngày.

Tập thể dục thường xuyên (ưu tiên các bài tập vừa phải, không gây áp lực quá mức lên khớp).

Bỏ thuốc lá nếu bạn hút thuốc.

Tăng cường thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt, kiwi, dâu tây, ớt chuông...

Ăn thực phẩm ít purin. Acid uric là sản phẩm thải của cơ thể khi phân hủy một chất hóa học gọi là purin, sau đó nó được đào thải ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Purin có trong cơ thể tự nhiên nhưng cũng có trong nhiều loại thực phẩm. Áp dụng chế độ ăn ít purin (giảm bia rượu, hải sản, nội tạng động vật...) giúp giảm tần suất các cơn gout bùng phát.

Bảo Bảo