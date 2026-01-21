Còi hơi xe tải quấy nhiễu người dân

Hà NộiĐêm khuya, những xe tải lớn lao nhanh cùng tiếng còi hơi liên tục vang lên, phá tan không gian yên tĩnh của khu dân cư bên đường Đỗ Mười, phường Yên Sở.

Sống sát đường Đỗ Mười, anh Nguyễn Việt Hưng cho biết tiếng còi hơi xe tải thường kéo dài từ sáng đến khuya. "Nhiều đêm vừa chợp mắt, tôi lại giật mình vì tiếng còi chát chúa. Mẹ tôi lớn tuổi thường xuyên mất ngủ", anh Hưng nói.

Cách đó hơn 10 km, tại tòa chung cư trên đường đại lộ Thăng Long, chị Thái Minh Hằng thường phải đóng cửa cả ngày do không thể chịu nổi tiếng còi hơi từ xe tải. Tiếng còi vốn đã lớn, khi được "độ chế" nghe "kinh khủng hơn". Tài xế bấm nhiều lần, có loại còi còn mô phỏng cả đoạn nhạc.

Thời gian qua, Hà Nội bắt đầu cấm xe tải hoạt động trên nhiều tuyến đường vào ban ngày. Phương tiện này chuyển sang chạy ban đêm, trở thành "cơn ác mộng của người dân". Có người đang lái xe, nghe tiếng còi giật mình chệch tay lái, ngã ra đường, chị Hằng cho hay.

Tương tự, anh Đình Hiếu, sống ở chung cư trên phố Phúc La, đoạn gần với quốc lộ 21C, cho biết ban ngày đi làm mệt, về nhà chỉ muốn ngủ, nhưng lại bị "tra tấn" bởi tiếng còi hơi. Trẻ nhỏ quấy khóc vì bị âm thanh quá lớn đánh thức.

Mất ngủ vì nghe tiếng còi hơi độ từ xe tải Xe tải nhấn còi liên tục trên phố Phúc La. Video: Đình Hiếu

Nhiều đường phố ở Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng xe tải "độ" còi hơi như Khuất Duy Tiến, Hoàng Tăng Bí, Lê Trọng Tấn, quốc lộ 32, đường trục phía Nam Hà Nội... Tài xế dùng còi hơi như một hình thức dẹp đường để phóng nhanh.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam, âm lượng còi lắp trên ôtô đạt từ 90 dB (A) đến 115 dB (A) khi đo ở khoảng cách 2 m phía trước xe; vượt ngưỡng này đều không đạt tiêu chuẩn. Hiện một số dòng xe tải cỡ lớn khi xuất xưởng đã lắp sẵn còi hơi, còn phần lớn chỉ sử dụng còi điện, âm thanh tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhiều tài xế đã tháo bỏ, lắp còi hơi với âm thanh to hơn, vang hơn còi nguyên bản của xe, vượt mức cho phép.

Còi độ chế thường được lắp trên nóc xe tải, có cái dài tới 1,2 m, đường kính loa khoảng 20-30 cm. Các trang thương mại điện tử rao bán nhiều loại còi hơi, nguồn gốc chủ yếu từ Thái Lan và Hàn Quốc, giá từ 200 nghìn tới cả chục triệu đồng, tùy công suất và công năng. Có loại còi cài sẵn 3-6 tiếng nhạc, sử dụng điện áp 12V/24V, 2-4 loa, âm thanh rất lớn. Hầu hết còi hơi độ cần hệ thống bình khí nén có sẵn trên xe tải.

Còi hơi độ gắn trên nóc xe tải. Ảnh: CSGT

Gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng bóp còi hơi giữa đêm khuya, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Riêng hai tiếng đêm 21/1, tại ngã tư Phạm Hùng - đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã xử lý 5 tài xế về hành vi sử dụng còi trong thời gian từ 22h đến 5h sáng hôm sau trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cảnh sát giao thông phải lên nóc xe, nơi gắn còi để kiểm tra. Một số trường hợp được yêu cầu nhấn còi nhiều lần để lấy cơ sở xử lý. Một nam tài xế lái xe ben phân trần còi lắp đặt theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất không đủ công suất để cảnh báo người tham gia giao thông nên đã "độ".

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội số 6, đánh giá việc "độ" còi hơi phản ánh thói quen lái xe thiếu kiềm chế, kém tôn trọng người khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tiếng còi chói tai không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, giấc ngủ của trẻ em và người cao tuổi mà còn phá vỡ sự bình tĩnh, tập trung của người tham gia giao thông.

Mất ngủ vì nghe tiếng còi hơi độ từ xe tải Cảnh sát giao thông kiểm tra còi hơi trên xe vi phạm. Video: CSGT

Theo đánh giá của một số chuyên gia, vấn nạn còi xe nhức nhối là do chế tài xử phạt còn nhẹ, không đủ tính răn đe; lực lượng chức năng còn gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý vi phạm do thiếu thiết bị đo âm lượng.

Hiện Nghị định 168/2024 quy định đối với ôtô, người sử dụng còi từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định, sẽ bị phạt 400.000-600.000 đồng. Trường hợp người điều khiển ôtô sử dụng còi liên tục, còi hơi... thì bị phạt 0,8-1 triệu đồng. Còn trường hợp điều khiển xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định sẽ bị phạt 3-4 triệu đồng.

Việt An