Hà Nội thí điểm hạn chế ôtô tải, container trên một số tuyến đường

Từ 1/1/2026, Hà Nội thí điểm hạn chế ôtô tải từ 10 tấn trở lên, xe container, xe đầu kéo lưu thông trên tuyến Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32 theo hướng đi về đường Vành đai 3 trong giờ cao điểm.

Sở Xây dựng vừa có thông báo gửi các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố về việc phối hợp thực hiện phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông đối với ôtô vận tải hàng hóa. Theo đó, nhằm hạn chế một số loại phương tiện lưu thông vào Vành đai 3 trên cao trong các khung giờ cao điểm, thành phố thí điểm hạn chế xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên cùng xe container, xe đầu kéo trên một số tuyến đường.

Các phương tiện trên bị hạn chế lưu thông trên Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32 theo hướng đi về đường Vành đai 3. Khung giờ hạn chế buổi sáng từ 6h30 đến 9h, buổi chiều từ 16h30 đến 19h30. Thời gian thí điểm kéo dài 3 tháng, từ ngày 1/1/2026 đến 31/3/2026.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vận chuyển, lộ trình và thời gian lưu thông của phương tiện cho phù hợp với phương án tổ chức giao thông thí điểm; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Sở để được xem xét, xử lý.

Đường Vành đai 3 trên cao. Ảnh: Ngọc Thành

Đường Vành đai 3 dài gần 70 km, có hướng tuyến Nam Thăng Long - Mai Dịch - Pháp Vân - cầu Thanh Trì - Sài Đồng - Ninh Hiệp - Đồng Xuân và nối với đường Bắc Thăng Long - Nội Bài. Đây là tuyến giao thông có vai trò quan trọng trong kết nối nội đô và liên vùng của Thủ đô.

Tuy nhiên theo số liệu của Sở Xây dựng, những năm gần đây tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, đặc biệt là đoạn Vành đai 3 trên cao, nơi lưu lượng giao thông vượt nhiều lần năng lực thiết kế. Vì vậy, việc thí điểm hạn chế một số phương tiện theo khung giờ được xem là một trong những giải pháp nhằm giảm ùn tắc trên tuyến.

Trước đó đầu tháng 12, thành phố cũng thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng tiếp tục triển khai phương án hạn chế ôtô trên 16 chỗ lưu thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm. Thành phố giao các cơ quan liên quan nghiên cứu mở rộng phạm vi hạn chế phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm ùn tắc trên địa bàn các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam.

Tắc đường gom Đại lộ Thăng Long vào tháng 9/2024. Ảnh: Danh Hữu

Việc hạn chế ôtô trên 16 chỗ được thí điểm từ tháng 3 tại khu vực các tuyến phố bên phải trục Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Hàng Dầu đến Hàng Đào) - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường - Đồng Xuân - Hàng Giấy và các tuyến bên phải trục Hàng Đậu - Trần Nhật Duật (đoạn Hàng Đậu - Nguyễn Hữu Huân) - Nguyễn Hữu Huân trở vào khu vực phố cổ. Ngoài ra, việc hạn chế còn áp dụng tại các phố Quang Trung (đoạn từ Tràng Thi đến Nhà Chung), Nhà Chung, Lý Quốc Sư, Nhà Thờ, Hàng Trống, Ấu Triệu, Báo Khánh, ngõ Hàng Hành, ngõ Bảo Khánh.

Sở Xây dựng cho biết việc hạn chế ôtô trên 16 chỗ lưu thông trong giờ cao điểm đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân và du khách. Các phương tiện cơ bản chấp hành quy định, không di chuyển vào khu vực cấm, giúp giao thông tại phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm thông thoáng hơn, không còn tình trạng xung đột, ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Võ Hải