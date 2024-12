Cơ thể thay đổi thế nào nếu mỗi ngày chỉ ngủ 6 tiếng

Mô hình minh họa của các nhà khoa học Mỹ cho thấy nếu thiếu ngủ con người sẽ bị rụng tóc, gù lưng, da chảy xệ.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), để có sức khỏe tốt, mỗi người cần ngủ đủ 8 tiếng một đêm. Tuy nhiên, do nhịp sống hiện đại và công việc bận rộn, nhiều người không đáp ứng đủ thời gian ngủ này. Để nâng cao nhận thức về tác hại của tình trạng thiếu ngủ, công ty Bensons for Beds hợp tác với tiến sĩ Sophie Bostock, chuyên gia về giấc ngủ, tạo ra hình ảnh mô phỏng một người phụ nữ vào năm 2050 nếu thường xuyên ngủ 6 tiếng mỗi đêm.

Mô hình có tên "Hannah", cho thấy hậu quả của việc thiếu ngủ với các đặc điểm như: tư thế gù lưng, tóc mỏng, da lão hóa. Theo một cuộc thăm dò của Gallup năm 2024, 57% người Mỹ cho biết họ cần ngủ nhiều hơn.

"Hannah là minh họa về tác động toàn diện của giấc ngủ đối với sức khỏe tổng thể. Các nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý bao gồm béo phì, bệnh tim và tiểu đường loại 2", tiến sĩ Bostock giải thích.

Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy những người thiếu ngủ mạn tính có nhiều dấu hiệu lão hóa da hơn, giảm chức năng hàng rào bảo vệ da và ít hài lòng hơn về ngoại hình. Thiếu ngủ lâu dài có thể dẫn đến nếp nhăn, mắt đỏ và sưng húp, bọng mắt, quầng thâm và khóe miệng chảy xệ. Nghiên cứu ở Stockholm phát hiện người thiếu ngủ thường bị đánh giá là kém hấp dẫn và khỏe mạnh.

Nhân vật Hannah minh họa cho những người thường xuyên ngủ 6 tiếng mỗi đêm trong thời gian dài. Ảnh: Bensons for Beds

Rối loạn giấc ngủ có thể gây rụng tóc, và ngược lại, rụng tóc có thể tạo cảm giác căng thẳng, dẫn đến mất ngủ. Thiếu ngủ cũng làm tóc nhờn hơn do cơ thể sản xuất nhiều cortisol, hormone căng thẳng trên da đầu.

Giấc ngủ kém thường đi kèm với đau lưng, và ngược lại, đau lưng gây khó ngủ. Mô hình Hannah vì thế có tấm lưng gù. Thiếu ngủ cũng có thể gây ra mỡ nội tạng - loại mỡ tích tụ xung quanh các cơ quan quan trọng, gây bệnh chuyển hóa và kháng insulin. Hormone điều chỉnh cơn đói, leptin và ghrelin cũng giảm, làm tăng cảm giác thèm ăn. Bensons lưu ý mệt mỏi là lý do khiến con người ít vận động hơn, Hannah vì thế tăng cân đáng kể vùng bụng.

Mất ngủ liên tục là yếu tố gây căng thẳng dị hóa, có thể dẫn đến rối loạn chức năng chuyển hóa và mất khối lượng cơ. Chỉ vài đêm thiếu ngủ đã làm giảm tốc độ tổng hợp protein cơ ở nam giới. Hannah bị teo cơ ở tay và chân, cũng như sưng mắt cá chân, dấu hiệu của bệnh tim, cũng do thói quen ngủ kém gây ra.

Tình trạng mất trí nhớ và suy giảm miễn dịch cũng có thể do thiếu ngủ gây ra. Mất ngủ hàng đêm còn liên quan đến suy giảm chức năng nhận thức, huyết áp cao, tiểu đường, các vấn đề về tim, trầm cảm, tăng viêm, có thể dẫn đến các bệnh mạn tính khác nhau.

"Hannah là dự đoán về trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với một người nếu họ không ngủ điều độ. Chúng tôi tạo ra mô hình này để mọi người suy nghĩ hơn về trải nghiệm giấc ngủ tổng thể của mình. Hình ảnh này giúp mọi người dễ dàng nhận ra vấn đề và các dấu hiệu chính", Lisa Richards, Giám đốc Tiếp thị tại Bensons, cho biết.

