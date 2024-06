Có thai từ năm ba cao đẳng vì bố mẹ cấm đoán yêu sớm

Lao vào yêu một cách mù quáng với thanh niên làm phụ xe buýt rồi có thai ngoài ý muốn, con gái nghỉ học, đòi bố mẹ phải cho cưới.

Con gái tôi vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT và chính thức được nghỉ ngơi một thời gian sau 12 năm học tập vất vả. Chỉ hai tháng nữa thôi, con sẽ chính thức bước vào giảng đường đại học, bắt đầu cuộc sống tự lập xa nhà khi không có bố mẹ bên cạnh. Do đó, tôi bắt đầu chủ động nói chuyện với con về tình yêu và tình dục - thứ mà con sẽ gặp phải trong tương lai, để con khỏi bỡ ngỡ và không mắc sai lầm đáng tiếc do quá non nớt, không có kiến thức.

Trong thực tế, nhiều cha mẹ cảm thấy ngượng ngùng khi đề cập đến chủ đề này với con cái. Ngay cả khi cố gắng, đôi khi họ vẫn cảm thấy lúng túng, không biết phải nói gì. Do đó, họ phó mặc hoàn toàn việc giáo dục giới tính cho nhà trường. Tuy nhiên, giáo dục giới tính không chỉ là truyền đạt thông tin và kiến thức sách vở, mà còn phải thể hiện những giá trị niềm tin.

Tình yêu là một tình cảm tốt đẹp của con người, vậy thì khi trẻ đến tuổi dậy thì, phát triển giới tính, xuất hiện cảm xúc với bạn khác giới là điều hoàn toàn tự nhiên. Tôi hiểu rằng, đây không phải chuyện cứ cấm là sẽ được. Đối với những thanh niên 18 tuổi đã đủ tuổi trưởng thành, việc tìm hiểu, yêu đương là chuyện bình thường.

Con gái tôi nói học xong đại học mới yêu nhưng tôi khuyên con nếu gặp được người phù hợp thì cứ yêu đi, không phải đợi học xong đại học. Chỉ cần con hiểu đúng về tình yêu, biết cách yêu đúng giới hạn, biết cách bảo vệ bản thân an toàn thì tình yêu sẽ là động lực để học tốt hơn, sống đẹp hơn. Sự quan tâm đúng mức, đúng cách của cha mẹ đối với con trong việc này sẽ hạn chế được rất nhiều việc đáng tiếc: yêu quá giới hạn, hành động dại đột khi tình yêu tan vỡ.

Hầu hết cha mẹ không ai muốn con mình yêu sớm. Nhưng hãy cứ bình tĩnh và tìm thêm thông tin để đồng hành cùng trẻ, giúp trẻ xây dựng cảm xúc chân thật đó thành một trải nghiệm đẹp và giá trị đối với sự phát triển của bản thân. Điều cần làm của cha mẹ chỉ là: tiếp tục làm bạn với con. Khi ở vai trò người bạn, hãy quan sát, trò chuyện một cách thường xuyên, bình thản, chân thành với sự nhạy cảm của người làm cha mẹ, những thông tin về đối tượng người yêu của con sẽ dần sáng tỏ.

Một người bạn của tôi chia sẻ câu chuyện của gia đình anh chị thế này: Gia đình anh chị ở Hà Nội nhưng anh công tác ở thành phố Yên Bái, thi thoảng mới về nhà thăm vợ con. Chị làm việc trong một cơ quan nhà nước ở gần nhà.

Hai anh chị chỉ có một cô con gái sinh năm 1996, học cao đẳng. Hàng ngày, cháu đi xe buýt đi học. Trong thời gian này, cháu quen một cậu thanh niên sinh năm 1982, làm nghề phụ xe. Mẹ bán trà đá, bố lái xe chở hàng, với hoàn cảnh của chàng thanh niên như thế, bố mẹ cô gái không đồng ý cho con gái yêu vì cho rằng không phù hợp.

>> 'Cấm đoán yêu sớm hủy diệt lòng tự trọng của con trẻ'

Vì cô bé còn trẻ, không được trang bị kiến thức về tình yêu, tình dục nên khi gặp anh chàng phụ xe giỏi tán tỉnh đã cứ thế lao vào yêu một cách mù quáng, mặc cho bố mẹ ra sức phản đối. Khi đang học cao đẳng năm thứ ba, cô bé có bầu ngoài ý muốn và đòi bố mẹ phải cho cưới.

Sau khi cưới, cô bé về nhà chồng - một căn nhà 30 m2 có hai tầng. Khi về sống cùng, cô mới sốc vì chồng sống phụ thuộc vào bố mẹ, không hề có tiếng nói trong gia đình, bố mẹ nói gì phải nghe thế. Mỗi khi bố mẹ chồng có mẫu thuẫn với vợ thì cậu ta bênh bố mẹ và cãi nhau với vợ, chưa bao giờ dám đứng ra bênh vợ.

Thu nhập chồng không thể lo cho gia đình, trong khi vợ vẫn học dở cao đẳng nên chưa thể đi làm, không có thu nhập để nuôi con. Chưa kể, anh chồng còn ham chơi cờ bạc, không đưa cho vợ đồng lương nào. Với hoàn cảnh ấy, vợ chồng bạn tôi phải lo chu cấp tiền nuôi cả con gái và cháu ngoại.

Dù gia đình nhà chồng của cô bé chỉ là xuất thân lao động tự do, không phải dân trí thức, kinh tế không khá giả, nhưng họ luôn tự hào mình là dân gốc Hà Nội, hơn hẳn gia đình cô bé ngoại thành và coi thường nhà thông gia, con dâu. Bố mẹ chồng luôn tìm mọi cách để hành hạ cô bé, vừa sinh con xong đã bắt cô phải chợ búa, cơm nước, rửa bát, giặt giũ, phục vụ cả gia đình, không được kiêng cữ như những người phụ nữ khác.

Vừa mới sinh con theo phương pháp mổ đẻ, sức khỏe yếu, lại phải trông con nhỏ, làm đủ thứ việc nhà vẫn không làm vừa lòng bố mẹ chồng, ngày nào cũng sống trong cảnh bị bố mẹ chồng chì chiết, mặt nặng mày nhẹ, nên sau khi sinh con một tháng là cô bé phải mang con về nhà bố mẹ đẻ ở mấy tháng. Khi con gái cứng cáp, cô mới quay trở về nhà bố mẹ chồng. Nhưng cũng chỉ duy trì được đến khi con ba tuổi thì hai vợ chồng ly hôn vì cuộc sống không khác gì địa ngục tinh thần. Sau này, cô bé ấy cũng đã tái hôn với người khác nhưng câu chuyện đau lòng kia vẫn là một bài học cho các bậc cha mẹ.

Làm cha mẹ, chúng ta cần có trách nhiệm dạy con kiến thức về tình yêu và tình dục. Dạy con biết cách chọn người yêu như thế nào cho phù hợp, không để con yêu mù quáng. Đồng thời, dạy con biết cách tự bảo vệ bản thân, không để có bầu ngoài ý muốn. Chính vì bạn tôi không dạy con cách yêu nên khi non nớt con gái của họ mới rơi vào tình cảnh trớ trêu.

Tôi cũng đã chia sẻ câu chuyện này với con gái mình để con tự rút kinh nghiệm cho bản thân. Sau này đi học đại học, có yêu ai thì cũng phải suy nghĩ kỹ, lựa chọn kỹ, tuyệt đối không để có bầu ngoài ý muốn trong lúc đang đi học, vì sẽ làm khổ bố mẹ, bản thân mình và cả con của mình. Con có thể yêu khi đi học nhưng chỉ nên kết hôn khi đã tốt nghiệp đại học, đã có công việc ổn định, có thu nhập để tự nuôi được bản thân con, đừng để bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng phải nuôi cháu hộ. Chỉ khi con tự chủ về mọi mặt, không phụ thuộc vào bất kỳ ai thì con mới có một cuộc sống hạnh phúc.

Dù con gái tôi chưa tròn 18 tuổi, chưa ở độ tuổi sắp kết hôn nhưng tôi nghĩ đây là thời điểm cần thiết để dạy con kỹ năng về tình yêu và tình dục an toàn. Hy vọng rằng các bậc cha mẹ sẽ cố gắng hỗ trợ con mình một cách tốt nhất trước khi mọi thứ quá muộn.

Vũ Thị Minh Huyền