Cơ sở hạt nhân Iran chịu thêm thiệt hại

Cơ sở hạt nhân Natanz ở miền trung Iran chịu thêm thiệt hại từ đòn không kích của Mỹ và Israel, chưa có nguy cơ rò rỉ phóng xạ.

"Dựa trên ảnh vệ tinh mới nhất, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có thể xác nhận một số hư hại gần đây với các tòa nhà ở lối vào nhà máy làm giàu nhiên liệu ngầm Natanz. Chưa có hậu quả liên quan đến phóng xạ", IAEA ngày 3/3 thông báo.

Ảnh vệ tinh do công ty Mỹ Vantor chụp ngày 2/3 cho thấy ít nhất hai tòa nhà nhỏ trong cơ sở Natanz bị hư hại đáng kể. Các công trình này còn tương đối nguyên vẹn trong ảnh chụp trước đó một ngày.

Cơ sở hạt nhân Natanz trong ảnh vệ tinh chụp ngày 1 và 2/3. Ảnh: Vantor

Nhà máy Natanz là một trong những mục tiêu chính trong xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel vào tháng 6/2025, Mỹ cũng oanh tạc cơ sở trong giai đoạn này. Iran ngày 2/3 cáo buộc Mỹ và Israel lại tấn công cơ sở Natanz.

"Israel, Mỹ tiếp tục hành vi gây hấn và hai lần tấn công cơ sở Natanz vào ngày 1/3", lãnh đạo chương trình năng lượng nguyên tử của Iran Mohammad Eslami cho biết trong thư gửi IAEA, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc.

Reza Najafi, Đại sứ Iran tại IAEA, ngày 2/3 cáo buộc Mỹ và Israel "tấn công các cơ sở hạt nhân thuộc diện được bảo vệ và phục vụ mục đích hòa bình của Iran". "Lời biện minh của họ rằng Iran muốn phát triển vũ khí hạt nhân là dối trá", ông Reza Najafi nói.

Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin trên.

Vị trí các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Esfahan của Iran. Đồ họa: NBC

Khu phức hợp Natanz, cách thủ đô Tehran khoảng 220 km về phía nam, có các phòng thí nghiệm trên và dưới lòng đất, làm giàu phần lớn uranium của Iran. Trước xung đột, IAEA cho biết Iran đã dùng máy ly tâm tiên tiến để làm giàu uranium lên 60%, cách mức 90% dùng để sản xuất vũ khí không xa về kỹ thuật.

Cơ sở làm giàu chính trên mặt đất tại Natanz tên là Nhà máy Làm giàu Nhiên liệu Thí điểm, từng bị Israel phá hủy vào tháng 6/2025. Các đợt tập kích khi đó cũng gây hư hại nghiêm trọng cho các hầm ngầm chứa máy ly tâm, theo IAEA. Vụ oanh tạc bằng bom xuyên hầm của Mỹ ngày 22/6/2025 có thể đã phá hủy những gì còn lại.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Tasnim)