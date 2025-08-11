Nvidia, AMD trả chính phủ Mỹ 15% tiền bán chip cho Trung Quốc

Nvidia và AMD đã đồng ý chia cho chính phủ Mỹ 15% doanh thu từ việc bán chip máy tính tiên tiến cho Trung Quốc, theo Reuters.

Cuối tuần trước, nguồn tin của Reuters cho biết Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu cấp phép bán các loại chip tiên tiến như chip H20 cho Trung Quốc. Khi được hỏi về việc có đồng ý trả 15% doanh thu hoạt động này cho chính phủ hay không, người phát ngôn Nvidia nói: "Chúng tôi tuân theo các quy định mà chính phủ Mỹ đặt ra cho việc tham gia các thị trường toàn cầu".

Trong khi, AMD không đưa ra phản hồi. Bộ Thương mại Mỹ và Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có bình luận. Hiện chưa rõ thời điểm hoặc cách thức triển khai thỏa thuận chia sẻ doanh thu này.

Chip Nvidia H20 tại Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc). Ảnh:Reuters

Financial Times cho biết các hãng chip đã chấp nhận chia 15% doanh thu như điều kiện để được cấp phép xuất khẩu các dòng chip tiên tiến, bao gồm H20 của Nvidia hay MI308 của AMD sang Trung Quốc. Chính quyền Trump hiện chưa quyết định cách sử dụng số tiền thu được.

Geoff Gertz, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS) cho rằng thỏa thuận của hai hãng chip với Nhà Trắng là điều "khó hiểu". "Hoặc là việc bán chip H20 sang Trung Quốc gây rủi ro an ninh quốc gia và chúng ta không nên làm ngay từ đầu, hoặc là không gây rủi ro thì sao lại áp thêm khoản thu này?", ông nói.

Alasdair Phillips-Robins, cố vấn Bộ Thương mại Mỹ thời Tổng thống Joe Biden chỉ trích: "Nếu thông tin là chính xác, điều đó cho thấy chính quyền đang đánh đổi các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia lấy nguồn thu ngân sách".

Chính quyền Tổng thống Donald Trump dừng cấp phép bán chip tiên tiến như H20 sang Trung Quốc từ tháng 4. Đến tháng trước, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nêu kế hoạch nối lại việc bán chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) như một phần đàm phán với Trung Quốc nhằm đổi lấy đất hiếm.

Theo ông Lutnick, Mỹ có lợi khi các công ty Trung Quốc vẫn dùng công nghệ nước này, ngay cả khi các sản phẩm tiên tiến nhất bị cấm xuất khẩu. Nguồn tin từ quan chức của Reuters cho biết chính quyền Trump không cho rằng việc bán H20 và các chip tương đương gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Trung Quốc là thị trường quan trọng với Nvidia, mang về 17 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc ngày 26/1, chiếm 13% tổng doanh thu. Tương tự, AMD bán được 6,2 tỷ USD tiền chip tại Trung Quốc hồi 2024, tương đương 24% doanh thu.

Phiên An (theo Reuters)