Cổ phiếu HVA thủng mệnh giá

Cổ phiếu HVA Group - nhà đầu tư chiến lược của sàn tiền số ONUS - nằm sàn ở phiên thứ hai liên tiếp, về 8.900 đồng, dưới mệnh giá.

Ngay khi mở cửa giao dịch, cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (HVA Group) đã giảm hết biên độ, sụt 14,4% (biên độ dao động lớn do mã này nằm trên sàn UPCoM). Thanh khoản chỉ ghi nhận gần 400 triệu đồng rồi rơi vào tình trạng "trắng" bên mua.

Thị giá cổ phiếu HVA Group đang ở 8.900 đồng một đơn vị, tức thấp hơn cả mệnh giá. Đây là phiên nằm sàn thứ hai liên tiếp của HVA.

Mệnh giá là mức giá danh nghĩa do doanh nghiệp ấn định cho mỗi cổ phiếu khi đăng ký phát hành lần đầu. Con số phổ biến hiện nay là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Việc so sánh giữa mệnh giá và giá thị trường giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ hấp dẫn của cổ phiếu.

HVA đang được giao dịch ở mức thấp nhất trong hơn một năm qua. So với đỉnh giá 29.600 đồng được thiết lập hồi cuối tháng 8/2025 - thời điểm doanh nghiệp này rục rịch lập sàn DNEX để tham gia nghị quyết thí điểm trong nước, mã này đã mất gần 70% giá trị.

Cổ phiếu HVA đang về vùng giá thấp nhất kể từ cuối tháng 3/2025. Nguồn: TradingView

Diễn biến trên xảy ra sau thông tin sàn giao dịch tiền số ONUS bị lỗi từ tối 20/3, không thể đăng nhập hay đăng ký tài khoản mới. Người dùng mất hoàn toàn quyền truy cập vào ứng dụng, không thể tiếp cận với tài sản số được lưu ký tại sàn này.

ONUS ra mắt từ tháng 3/2020, đặt trụ sở tại Singapore thông qua công ty mẹ XPLOR Technology. Tuy nhiên, lãnh đạo chủ yếu là người Việt, nhắm đến khách hàng trong nước. Nhà sáng lập là ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) - Chủ tịch Hội đồng quản trị HVA Group.

Chia sẻ với VnExpress, ông Lê Hòa Nhã - CEO HVA Group - xác nhận doanh nghiệp này đang được mời hỗ trợ cung cấp thông tin về các sự vụ liên quan tới Onus Labs - đơn vị được sàn ONUS thuê để quản lý tất cả hoạt động hàng ngày liên quan đến nền tảng, bao gồm tài khoản người dùng và hệ thống giao dịch.

Ông nói với cương vị là doanh nghiệp đầu tư, HVA rót vốn vào hệ sinh thái ONUS. Ngoài ra, họ cũng cung cấp công nghệ cho các công ty thuộc hệ sinh thái, trong đó có sàn giao dịch này.

"Chúng tôi chỉ cung cấp hệ thống, hệ tầng và giải pháp công nghệ cho ONUS, không tham gia vận hành", ông Nhã khẳng định.

Xuất phát điểm từ ngành xây dựng, chuyển sang nông nghiệp, công ty nhiều lần đổi tên rồi mới gắn bó với thương hiệu HVA sau khi nhóm ông Eric Vuong thâu tóm vào giai đoạn 2017-2018. Từ đó, công ty chuyển sang đầu tư tài chính và công nghệ. Ngoài ONUS và HanaGold, họ còn hợp tác chiến lược với nhiều dự án gồm ETH Capital, BTC Chain, VFILMS, CAKE Chain, TON Chain, BNB Chain...

Nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến cổ phiếu HVA sáng 24/3, phía sau là logo sàn tiền số ONUS. Ảnh: Tất Đạt

Cổ phiếu HVA đang giao dịch thấp hơn so với mức giá chào bán trong kế hoạch phát hành thêm 35,65 triệu cổ phiếu riêng lẻ được đưa ra hồi đầu năm. Trong đó, ban lãnh đạo quyết định giá chào bán là 18.050 đồng một đơn vị.

Mục đích của việc phát hành thêm cổ phiếu nhằm nâng vốn điều lệ từ 136,5 tỷ lên 493 tỷ đồng. Số tiền được dùng để phân bổ cho dự án DNEX và các dự án đổi mới sáng tạo, dự án Volt City tại Cần Thơ và ứng dụng HVA. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I-II năm nay.

Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua gồm Chứng khoán Alpha, Quỹ đầu tư Pacific Bridge, Tập đoàn Hoàng Minh, Phần mềm iNet, Jade Jabs, Vemanti Group, Straits Financial Group. Trước đó, Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) và Nam Á Bank (NAB) cũng từng được nhắc tới, nhưng về sau trong nghị quyết đính chính, họ không nằm trong danh sách. HVA nêu lý do là "sơ suất trong quá trình đối chiếu dữ liệu và soạn thảo văn bản".

Tất Đạt