Cơ quan chức năng làm việc với công ty 'đứng sau' sàn tiền số ONUS

HVA Group - đối tác chiến lược của ONUS do ông Eric Vuong lãnh đạo - xác nhận đang cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về sàn tiền số.

Trong thông báo mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư HVA (HVA Group) xác nhận đang trong quá trình cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng về một số nội dung liên quan đến "đối tác bên ngoài". Ban lãnh đạo khẳng định đây là hoạt động nghiệp vụ bình thường trong quá trình vận hành doanh nghiệp.

Chia sẻ với VnExpress, ông Lê Hòa Nhã - CEO HVA Group - nói: "Chúng tôi được mời hỗ trợ cung cấp thông tin về các sự vụ liên quan tới Onus Labs".

Onus Labs là doanh nghiệp chuyên nghiên cứu và phát triển (R&D) giải pháp công nghệ trong lĩnh vực fintech, blockchain, AI và sàn giao dịch tài sản số. Đơn vị này được sàn ONUS thuê để quản lý tất cả hoạt động hàng ngày liên quan đến nền tảng, bao gồm tài khoản người dùng và hệ thống giao dịch.

HVA Group là đối tác chiến lược của sàn tiền số ONUS. Từ tối 20/3, sàn này bị lỗi, không thể đăng nhập hay đăng ký tài khoản mới. Người dùng mất hoàn toàn quyền truy cập vào ứng dụng, không thể tiếp cận với tài sản số được lưu ký tại sàn này.

ONUS ra mắt từ tháng 3/2020, đặt trụ sở tại Singapore thông qua công ty mẹ XPLOR Technology. Tuy nhiên, lãnh đạo chủ yếu là người Việt, nhắm đến khách hàng trong nước. Nhà sáng lập là ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) - Chủ tịch Hội đồng quản trị HVA Group.

Sàn này giao dịch tổng cộng hơn 600 tài sản kỹ thuật số. Cuối năm 2021, ONUS có hơn 1,92 triệu tài khoản, trong đó 90% là người Việt. Đến cuối năm trước, nền tảng này công bố hơn 7 triệu người dùng toàn cầu.

Cùng thời điểm sàn ONUS "sập", ứng dụng đầu tư của HVA cũng dừng tính năng nạp và rút tiền. Trong thông báo gửi riêng cho người dùng, nền tảng này nói cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra ONUS và một số đơn vị liên quan đến họ tại nhiều tỉnh, thành. "Một số nhân sự phụ trách kế toán cùng các thiết bị phục vụ vận hành (bao gồm thiết bị xác thực giao dịch) hiện tạm thời không thể sử dụng", công ty nói.

Trong thông báo, HVA cũng cho biết họ là đơn vị kỹ thuật của ONUS và một số đơn vị trong hệ sinh thái. Các hoạt động liên quan đến tài chính và giao dịch thực tế do doanh nghiệp này và các bên liên quan trực tiếp quản lý và xử lý.

Xuất phát điểm từ ngành xây dựng, chuyển sang nông nghiệp, công ty nhiều lần đổi tên rồi mới gắn bó với thương hiệu HVA sau khi nhóm ông Eric Vuong thâu tóm vào giai đoạn 2017-2018. Từ đó, công ty chuyển sang đầu tư tài chính và công nghệ. Họ hợp tác chiến lược với nhiều dự án gồm HanaGold, ONUSChain, ETH Capital, BTC Chain, VFILMS, CAKE Chain, TON Chain, BNB Chain...

Cũng từ tối 20/3, nền tảng đầu tư vàng và bạc trực tuyến HanaGold thông báo khóa tính năng rút tiền nhanh. Doanh nghiệp này do bà Hana Ngô sáng lập, sở hữu ứng dụng cùng tên, cho phép người dùng mua vàng và bạc với số tiền từ 100.000 đồng. Họ tự công bố có hơn 300.000 người dùng và huy động khoảng 1,7 triệu USD từ các quỹ đầu tư.

Đầu giờ chiều nay, HanaGold cũng thông báo đang phối hợp điều tra với cơ quan chức năng vì "có liên quan trên danh nghĩa hợp tác với sàn ONUS". Do đó, hoạt động nạp và rút tiền đều tạm khóa theo yêu cầu.

HVA và Hanagold đều đưa ra khuyến nghị người dùng thận trọng với các hướng dẫn không chính thống liên quan đến nạp và rút tiền, xử lý tài sản. Ngoài ra, cũng cần cảnh giác khi tham gia các hội nhóm trung gian để tránh rủi ro giả mạo, lừa đảo.

Chiều nay, VNDC - giao thức chính của ONUS - cũng xác nhận sàn giao dịch này đang tạm gián đoạn truy cập, khiến người dùng chưa thể đăng nhập và thao tác như bình thường. Nguyên nhân là rà soát và xử lý hệ thống từ phía kỹ thuật. Họ cho biết đội ngũ kỹ thuật đang ưu tiên khắc phục và khôi phục hệ thống "sớm nhất có thể" nhưng chưa đưa ra mốc thời gian chính xác.

"Tài sản của người dùng vẫn an toàn và đang được quản lý tại các đơn vị liên quan, chưa có dấu hiệu thất thoát", VNDC khẳng định.

