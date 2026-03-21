Sàn tiền số ONUS 'sập'

Nhiều nhà đầu tư không thể đăng nhập và truy cập vào ứng dụng của ONUS - sàn tiền số có hàng triệu người dùng Việt Nam.

Kể từ tối 20/3, nhiều người dùng ONUS gặp khó khăn khi đăng nhập vào sàn giao dịch tài sản số này. Ứng dụng thông báo: "Đăng nhập lỗi. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng và thông tin đăng nhập".

Ông Thịnh (TP HCM) sử dụng ONUS hơn hai năm qua, nói ban đầu nghĩ bản thân nhập sai mật khẩu nhưng thử lại nhiều lần đều không thể truy cập. Ông bấm nút "quên mật khẩu", nhưng kết quả vẫn không thể thao tác.

"Tôi đang để các token trị giá gần 200 triệu đồng trên hệ thống này nên rất lo lắng", ông chia sẻ.

Không thể đăng nhập nên nhiều người dùng chọn cách đăng ký tài khoản mới. Tuy nhiên, khi thao tác, họ chỉ có thể điền mật khẩu mà không thể tiếp tục các bước tiếp theo. Một số vào được tới bước nhập mã xác thực OTP nhưng chờ thời gian lâu vẫn chưa nhận được tin nhắn gửi về số điện thoại.

Đến hiện tại, người dùng mất hoàn toàn quyền truy cập vào ứng dụng. Điều này đồng nghĩa với việc họ cũng không thể tiếp cận với tài sản số được lưu ký tại sàn này.

Một số nhà đầu tư cũng cho biết đối tác kinh doanh từng giới thiệu ứng dụng này cho họ, cũng khóa trang cá nhân từ tối qua. ONUS có mạng lưới hàng nghìn đối tác kinh doanh ở nhiều cấp độ, chuyên xây dựng cộng đồng riêng và hướng dẫn người dùng lưu trữ tài sản trên nền tảng này.

Trên fanpage và các hội nhóm mạng xã hội, nhiều người dùng đang phản ánh vấn đề tương tự. Họ yêu cầu đội ngũ vận hành ONUS sớm đưa ra lý giải và biện pháp khắc phục, nhưng đến nay đều chưa được phản hồi.

Người dùng đăng nhập vào ứng dụng ONUS chiều 21/3 nhưng được thông báo lỗi. Ảnh: Tất Đạt

ONUS ra mắt từ tháng 3/2020 - thời điểm tiền số mới được phổ biến tại Việt Nam. Nền tảng đặt trụ sở tại Singapore nhưng lãnh đạo chủ yếu là người Việt, nhắm đến khách hàng trong nước. Nhà sáng lập là ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) - một doanh nhân công nghệ chuyên về fintech và blockchain.

Tiền thân là đơn vị cung cấp stablecoin VNDC neo giá theo VND, sau đó, ONUS được tái định vị thương hiệu thành một ứng dụng đầu tư tài chính và tiền mã hóa vào cuối năm 2021 để mở rộng quy mô ra quốc tế. Họ cung cấp dịch vụ swap (hoán đổi token), thị trường tương lai, đòn bẩy, P2P (hoạt động mua và bán tiền số trực tiếp giữa các người dùng), staking (khóa một lượng token nhất định trong một blockchain để nhận phần thưởng)...

ONUS không chỉ phục vụ nhà đầu tư cá nhân mà còn cung cấp thanh khoản và nền tảng cho nhiều đối tác khác. Họ đã phát triển mạng blockchain riêng gọi là ONUSChain - nơi "lưu ký" phi tập trung cho hàng loạt ứng dụng Web3 và các dự án mới.

Trong vụ bị đánh cắp dữ liệu hồi cuối năm 2021, hacker công bố sàn ONUS có hơn 1,92 triệu tài khoản, trong đó 90% là người Việt. Hồi cuối năm trước, ông Eric Vuong cho biết sàn giao dịch này có hơn 7 triệu người dùng toàn cầu, đạt 4 giấy phép hoạt động quốc tế, có năng lực xử lý khoảng 300.000 giao dịch mỗi giây.

VnExpress nhiều lần liên hệ ông Eric Vuong và một số lãnh đạo liên quan tới ONUS nhưng không thể kết nối.

Hồi tháng 9/2025, ông Eric Vuong với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị HVA Group (HVA) - nhà đầu tư chiến lược của ONUS - đã lập Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản số DNEX. Doanh nghiệp này hướng tới việc cung cấp dịch vụ sàn giao dịch theo Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Tuy nhiên, vốn điều lệ của DNEX chỉ 2 tỷ đồng, cách rất xa so với mức 10.000 tỷ đồng theo quy định.

Bình luận với VnExpress, lãnh đạo một công ty về giải pháp blockchain thừa nhận giữa thời điểm thị trường tài sản mã hóa đang chuẩn bị được thử nghiệm chính thức, việc một sàn giao dịch có lượng lớn người dùng Việt gặp lỗi nghiêm trọng "dễ gây hoang mang và tạo ra nhiều đồn đoán".

Tuy nhiên, ông cho rằng người dùng cần bình tĩnh, chờ đợi phản hồi chính thức từ đội ngũ ONUS hoặc hướng dẫn từ cơ quan chức năng. Ông nhấn mạnh cần nâng cao cảnh giác, tránh sử dụng các dịch vụ "rút hộ" tài sản từ bên thứ ba vì đây là một trong những hình thức lừa đảo phổ biến mỗi khi thị trường xuất hiện các sự vụ tương tự.

Tất Đạt