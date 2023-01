Có phải uống rượu sẫm màu nhanh say hơn rượu trắng?

Bạn bè tôi thường chọn uống loại rượu trắng, rượu nhà làm vì cho rằng rượu ngoại hoặc sẫm màu dễ gây say và đau đầu. Nhờ bác sĩ tư vấn. (Nam, 34 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Quá trình chưng cất và lên men rượu sẽ sản sinh ra một số chất như annin, acetone, acetaldehyde... Những chất này chiếm hàm lượng cao trong các loại rượu có màu đậm như vang đỏ, whiskey, bourbon, brandy... khiến người uống dễ mệt mỏi, choáng váng và nhanh say hơn.

Tuy nhiên, không có nghĩa các loại rượu trắng hay rượu không có màu sẽ gây không chuếnh choáng, nôn nao. Nếu bạn uống quá nhiều rượu, cho dù rượu có màu hay trắng, thì đều gây hại đến sức khỏe.

Bản chất rượu là cồn, khi uống làm giảm lượng glucose trong máu dẫn tới chóng mặt, cơ thể nóng bừng, đỏ mặt, buồn nôn, nôn mửa, tim đập nhanh. Uống rượu gây ra những cơn nhức đầu, rệu rã vào buổi sáng, đi tiểu nhiều hơn bình thường, dẫn tới mất nước, khát nước.

Trường hợp của bạn có thể do tửu lượng cá nhân không tốt, hoặc uống ít nhưng nồng độ rượu cao nên vẫn say, mệt mỏi. Do đó, bạn cần biết khả năng của bản thân, uống chậm và không nên quá chén.

Để giảm nôn, bạn nên ăn một vài lát bánh mì, bánh quy giòn từ ngũ cốc nguyên hạt để giảm tác hại của rượu bia tới niêm mạc dạ dày, ruột, giảm khả năng hấp thụ nồng độ cồn vào máu. Bổ sung nước để phục hồi như nước dừa hoặc đồ uống có tính kiềm kèm điện giải như kali, magie để trung hòa cồn, giảm nôn.

Khi bị nôn hay cảm giác nôn nao do uống rượu bia, bạn có thể uống một cốc trà gừng ấm, hoặc nghiền gừng thành nước sinh tố để giảm cơn kích thích dạ dày.

Cồn làm giảm lượng vitamin nhóm B trong cơ thể, khiến cơ thể giảm khả năng chuyển hóa và đào thải cồn. Do đó, bạn nên bổ sung thực phẩm chứa vitamin B6 từ thịt, gia cầm, khoai tây giúp đào thải cồn nhanh hơn.

Mỗi ngày, nam giới không nên uống quá 720 ml bia hoặc 300 ml rượu vang hoặc 60 ml rượu whisky. Nữ giới không nên uống quá 360 ml bia hoặc 150 ml rượu vang hay 30 ml rượu whisky. Không cho trẻ em và vị thành niên uống rượu bia. Nên ăn trước, trong và sau khi uống rượu, giúp cơ thể giữ lượng glucose máu ổn định, cân bằng, hạn chế nôn, đau đầu. Liên tục bổ sung uống nước trước và trong khi uống rượu.

PGS.TS Nguyễn Quang Dũng

Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm

Đại học Y Hà Nội