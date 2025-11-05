Có phải kiêng quan hệ khi tiêm vaccine viêm gan B không?

Tôi có lịch tiêm ba mũi viêm gan B trong 6 tháng, đã hoàn thành mũi đầu tiên, có cần kiêng quan hệ tình dục không? (Đăng Dương, 27 tuổi, Hà Giang)

Trả lời:

Hiện chưa có khuyến cáo về việc không được quan hệ tình dục trong thời gian hoàn thành phác đồ vaccine viêm gan B. Trong quá trình đó, nếu sức khỏe cho phép, đã nắm về tình trạng sức khỏe của đối tác, bạn vẫn có thể quan hệ tình dục bình thường.

Tiêm vaccine là biện pháp bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ nhiễm virus viêm gan B. Đây là tác nhân có thể dẫn đến viêm gan mạn tính, xơ gan và ung thư gan. Vaccine có hiệu quả đến 98% nếu tiêm đủ liều, đúng lịch.

Người trưởng thành không rõ lịch sử tiêm chủng, cần xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể trước khi tiêm. Nếu chỉ số xét nghiệm cho thấy chưa từng nhiễm viêm gan B và chưa có kháng thể phòng bệnh hoặc kháng thể dưới mức bảo vệ, mọi người cần tiêm ba mũi trong 6 tháng, xét nghiệm viêm gan B trước khi nhắc lại.

Người dân có thể sinh hoạt bình thường khi tiêm ngừa viêm gan B. Ảnh minh họa: Vecteezy

Hiện Việt Nam có nhiều loại vaccine viêm gan B dành cho người lớn và trẻ em, gồm Heberbiovac HB (Cu Ba) và Gene Hbvax (Việt Nam), Twinrix (Bỉ) phòng viêm gan A và B trong một mũi tiêm.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đã tiêm vaccine đầy đủ, lượng kháng thể vẫn có thể giảm theo thời gian. Xét nghiệm định lượng kháng thể là cách duy nhất để xác định xem lượng kháng thể có đủ để bảo vệ cơ thể khỏi virus HBV không. Xét nghiệm sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc phòng ngừa virus viêm gan B.

Ngoài tiêm vaccine, bạn cũng nên chủ động phòng ngừa bằng cách tránh sử dụng chung đồ dùng cá nhân, sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục và nên chung thủy một vợ một chồng. Khi mắc bệnh, gia đình cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, không nên bỏ điều trị hay điều trị theo mẹo dân gian, uống các loại lá cây khiến bệnh nặng hơn.

BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC