Có phải ăn mặn chỉ gây hại thận?

Nhiều thông tin nói ăn mặn hại thận, song thực tế thói quen này có ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể? (Tùng, 46 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Nhiều người vẫn nghĩ ăn mặn chỉ hại thận, nhưng thực tế ăn mặn ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều cơ quan cơ thể, trong đó thận là cơ quan chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Khi ăn mặn, cơ thể giữ lại nhiều nước để cân bằng lượng muối trong máu, điều này làm tăng khối lượng tuần hoàn, khiến thận phải làm việc nhiều hơn để lọc máu và bài tiết natri. Hậu quả là tăng nguy cơ suy thận mạn tính, tăng nguy cơ sỏi thận (do tăng canxi niệu), làm nặng thêm tình trạng protein niệu (tiểu đạm).

Ăn mặn gây tăng huyết áp, ảnh hưởng đến tim mạch - là tác hại phổ biến nhất. Ăn nhiều muối gây giữ nước, khiến tăng thể tích máu, tăng áp lực lên thành mạch, từ đó tăng huyết áp mạn tính. Việc này còn dẫn đến xơ vữa động mạch, tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim do tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu.

Ăn mặn còn ảnh hưởng đến não bộ, làm tăng nguy cơ đột quỵ do huyết áp cao và tổn thương mạch máu não. Ăn quá nhiều muối làm giảm lưu lượng máu đến não, ảnh hưởng đến trí nhớ và chức năng nhận thức, đặc biệt ở người cao tuổi.

Bên cạnh đó, ăn nhiều muối làm tăng thải canxi qua nước tiểu, gây loãng xương, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh và người già. Muối làm tổn thương niêm mạc dạ dày, tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori - yếu tố gây loét dạ dày, hoặc làm rối loạn tiêu hóa, ợ chua, đầy bụng.

Chưa kể, nhiều muối trong cơ thể gây tích nước, phù mặt, bọng mắt, tay chân, nhìn mệt mỏi, kém sắc. Điều này làm nặng thêm bệnh da liễu, đặc biệt là eczema và vảy nến.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo bổ sung < 5g muối/ngày ( tương đương 1 thìa cà phê). Thực tế, người Việt hiện nay tiêu thụ trung bình 9–12g/ngày - gấp đôi mức an toàn.

Giải pháp là nên hạn chế dùng nước mắm, nước tương, bột canh quá mức. Ưu tiên ăn nhạt, nêm gia vị ít hơn, dùng chanh, dấm để tăng vị ngon. Tránh thực phẩm chế biến sẵn như mì gói, xúc xích, đồ hộp, snack. Đọc kỹ nhãn dinh dưỡng, chọn sản phẩm "ít natri".

Bác sĩ Trần Đức Cảnh

Phó trưởng khoa Nội soi và thăm dò chức năng - Bệnh viện K Trung Ương