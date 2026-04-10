Có nên vào lại chứng khoán sau tin xác nhận nâng hạng?

Thông tin nâng hạng hỗ trợ chứng khoán tăng điểm, thích hợp cho tầm nhìn dài hạn, nhưng cần xem đây chỉ là "điểm cộng" trong quy trình đầu tư, theo chuyên gia.

Trong phiên 8/4, VN-Index tăng 79 điểm, cao nhất từ trước đến nay theo giá trị tuyệt đối, bởi tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư khi FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản thị trường nhảy vọt lên gần 35.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong khoảng một tháng qua.

Giao dịch sôi động trái ngược hẳn so với giai đoạn trước. Từ giữa tháng 3, thanh khoản thường xuyên dưới ngưỡng tỷ USD, có phiên còn không tới 20.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng cao, ưu tiên đứng ngoài thị trường quan sát.

Chứng khoán Beta (BSI) nhận xét không khí thị trường sau thông tin xác nhận nâng hạng là "bùng nổ" với sự chủ động nhập cuộc của nhà đầu tư. Trên các hội nhóm chứng khoán, nhiều người cũng bày tỏ niềm phấn khởi và cho rằng đây là thời điểm thích hợp để "vào lại" thị trường.

Chia sẻ với VnExpress, ông Nguyễn Nam Sơn, Phó trưởng phòng Phân tích của Chứng khoán Phú Hưng (PHS), cho rằng dựa theo diễn biến vĩ mô trên thế giới và mức định giá của thị trường (P/E đang quanh 14 lần), việc tham gia vào thị trường lúc này vẫn là sự lựa chọn hợp lý. Ngoài thông tin tích cực từ công bố nâng hạng, sự hạ nhiệt trong căng thẳng địa chính trị khi Mỹ và Iran thỏa thuận ngừng bắn hai tuần cũng giúp giải tỏa tâm lý thị trường.

Chuyên gia PHS đánh giá nếu tận dụng hiệu quả hai tuần này, các nhà điều hành vĩ mô có thể duy trì đà kiểm soát lạm phát và ổn định chi phí năng lượng ít nhất đến tháng 7. Việc này sẽ tạo đà cho tăng trưởng GDP quý II nhờ ba yếu tố then chốt: lạm phát hạ nhiệt khi nguồn cung nhiên liệu ổn định; chi phí logistics giảm vì giá vận chuyển hàng hải không bị ảnh hưởng bởi xung đột leo thang và áp lực lên sản xuất trong nước được giải tỏa sau giai đoạn đầu năm khi chi phí năng lượng cao kỷ lục đã kìm hãm đà phục hồi.

Đồng thời, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua hơn một tháng điều chỉnh sâu. VN-Index giảm mạnh từ đỉnh 1.915 điểm, với nhóm cổ phiếu trụ cột như ngân hàng và chứng khoán chịu áp lực bán lớn, phản ánh đầy đủ các rủi ro từ xung đột Trung Đông. Do đó, nhịp hồi phục sắp tới được kỳ vọng sẽ bền vững và có căn cứ, khi định giá thị trường hiện tại đã hấp thụ phần lớn yếu tố tiêu cực, kết hợp với triển vọng ngắn hạn được hỗ trợ bởi môi trường vĩ mô bớt căng thẳng và thông tin nâng hạng.

Đồng tình rằng đây là thông tin tích cực, nhưng ông Ngô Thế Hiển, Phó giám đốc Trung tâm Phân tích Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), lưu ý câu chuyện nâng hạng không phải là mới. Ông cắt nghĩa, quyết định hôm 8/4 của FTSE Russell chỉ khẳng định lại thông báo đã đưa ra vào tháng 10/2025, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan quản lý thị trường trong việc tiếp tục tạo điều kiện thông thoáng cho dòng vốn ngoại.

Ông cho rằng giai đoạn vừa qua, ngoài việc chờ đợi thông tin nói trên, nhà đầu tư có tâm lý lo ngại chủ yếu liên quan tới các thông tin chiến sự tại khu vực Trung Đông, tác động của giá dầu tới kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến lãi suất huy động tăng. Chính vì vậy, chỉ khi các yếu tố này dịu bớt, dòng tiền vào thị trường sẽ cởi mở và dồi dào hơn.

Nhà đầu tư theo dõi thị trường chứng khoán tại một công ty ở TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Chuyên gia SHS dự đoán trong ngắn hạn, thị trường sẽ có phản ứng tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tránh tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) vì quá trình nâng hạng và đưa Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE Russell sẽ diễn ra theo 4 giai đoạn bắt đầu từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027. Thêm nữa, sẽ chỉ có một danh mục cổ phiếu nhất định được đưa vào rổ chỉ số của FTSE Russell. Chính vì vậy, nhà đầu tư cần xem xét cẩn trọng về nhiều yếu tố trước khi xuống tiền ở giai đoạn hiện tại như hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và triển vọng của doanh nghiệp, định giá...

"Khả năng được đưa vào rổ chỉ số khi nâng hạng chỉ nên coi là một điểm cộng trong quy trình ra quyết định đầu tư", ông Hiển nhấn mạnh.

Mặt khác, ông Nguyễn Nam Sơn cho rằng trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang trải qua những diễn biến phức tạp và đầy biến động, việc phân biệt rõ ràng giữa hai khái niệm "mua đuổi theo tâm lý đám đông" và "tham gia tích cực tại vùng giá hấp dẫn" trở nên vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư có chiến lược dài hạn.

Theo quan điểm của PHS, hiện tượng FOMO chỉ thực sự đáng lo ngại và cần được cảnh giác khi nhà đầu tư quyết định mua vào tại thời điểm cổ phiếu đã trải qua nhiều nhịp tăng giá liên tiếp, đẩy định giá lên mức quá cao so với giá trị nội tại thực sự của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chuyên gia thấy bức tranh tổng thể vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu của một xu hướng phục hồi bền vững hơn là đã bước vào giai đoạn tăng nóng.

Cụ thể, chỉ số VN-Index chỉ vừa vượt qua vùng dao động (trading range), biên tích lũy (accumulation zone) kéo dài trong khoảng 1.600-1.700 điểm được thiết lập trong suốt tháng vừa qua. Đây là tín hiệu kỹ thuật cho thấy áp lực bán đã được hấp thụ tương đối tốt và dòng tiền đang có xu hướng quay lại thị trường một cách thận trọng. Đồng thời, nhiều cổ phiếu mới tăng khoảng 10% so với đáy gần nhất, trong khi triển vọng kinh doanh và chính sách cổ tức vẫn duy trì mức hấp dẫn.

"Nhà đầu tư nên tận dụng cơ hội tích lũy cổ phiếu ở vùng định giá hợp lý thay vì chờ đợi để rơi vào tâm lý FOMO khi thị trường tiến gần các ngưỡng kháng cự phía trên", chuyên gia này lưu ý.

Tất Đạt