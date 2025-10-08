Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

FTSE Russell thông báo nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên thành thị trường mới nổi thứ cấp vào đầu tháng 9/2026.

Quyết định được FTSE Russell nêu trong báo cáo phân loại định kỳ công bố rạng sáng nay. Kết quả này trùng với dự báo của nhiều định chế tài chính trong và ngoài nước.

"Ban quản trị chỉ số FTSE Russell (IGB) ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong việc cải thiện thị trường và xác nhận Việt Nam đã đáp ứng tất cả tiêu chí của nhóm thị trường mới nổi thứ cấp", thông báo viết.

IGB nói thêm họ đã xem xét ý kiến của Ủy ban cố vấn phân loại thị trường về hạn chế của nhà đầu tư nước ngoài khi giao dịch tại Việt Nam. Đây không phải điều kiện bắt buộc, nhưng IGB cho rằng việc cải thiện khả năng tiếp cận của khối ngoại là điều thiết yếu để nâng hạng.

Việc nâng hạng chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, sau một đợt rà soát tạm thời vào tháng 3/2026, theo FTSE Russell. Đợt rà soát này nhằm đánh giá xem Việt Nam đã đạt đủ tiến bộ trong việc cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư toàn cầu hay chưa. Việc nâng hạng dự kiến được thực hiện theo nhiều giai đoạn. Thông tin chi tiết và lộ trình thực hiện sẽ được tổ chức này công bố vào tháng 3/2026.

FTSE Russell là một trong ba tổ chức cung cấp chỉ số hàng đầu thế giới, bên cạnh MSCI và S&P Dow Jones Indices. Các sản phẩm chỉ số của FTSE Russell được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, khách hàng sử dụng gồm các công ty quản lý quỹ, tổ chức tài chính, ngân hàng và tổ chức đầu tư khác.

FTSE Russell phân loại thị trường chứng khoán thành 4 nhóm, gồm phát triển (developed), mới nổi tiên tiến (advanced emerging), mới nổi thứ cấp (secondary emerging) và cận biên (frontier). Tổ chức này đang xếp 13 thị trường khác vào nhóm mới nổi thứ cấp. Trong số đó có nhiều quốc gia ở châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Qatar.

Nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi theo tiêu chí của FTSE Russell ngay năm nay là mục tiêu được Chính phủ đề cập trong Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam phê duyệt cách đây một tháng. Về dài hạn, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đạt tiêu chí "thị trường mới nổi" của MSCI và "thị trường mới nổi tiên tiến" của FTSE Russell.

Trước đợt đánh giá này, Việt Nam chưa đáp ứng tiêu chí liên quan đến chu kỳ thanh toán và chi phí xử lý giao dịch thất bại. Từ năm ngoái đến nay, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đã triển khai một loạt giải pháp tháo gỡ rào cản.

Nhiều văn bản mới được ban hành nhằm tạo điều kiện tiếp cận thị trường bình đẳng cho nhà đầu tư nước ngoài. Điển hình như Thông tư 68 để loại bỏ yêu cầu tổ chức đầu tư nước ngoài ký quỹ trước giao dịch hay Thông tư 03 để đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài.

Từ đầu tháng 5, nhà điều hành thị trường cũng vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới nhằm đáp ứng nhu cầu của các quỹ đầu tư nước ngoài, tạo nền tảng triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường cơ sở và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới theo chuẩn mực quốc tế.

Việc nâng hạng giúp thị trường chứng khoán thu hút thêm dòng vốn quốc tế quy mô lớn. Một số công ty chứng khoán trong nước ước tính có khoảng 6-8 tỷ USD vốn ngoại rót vào Việt Nam. Bộ phận nghiên cứu đầu tư toàn cầu HSBC cho rằng trong kịch bản lạc quan nhất, con số có thể lên đến 10,4 tỷ USD. Các ước tính bao gồm vốn từ quỹ chủ động lẫn thụ động. Tuy nhiên, dòng vốn thực tế sẽ phân bổ theo từng giai đoạn bởi FTSE thông báo nhiều tháng trước khi thay đổi phân loại thị trường.

Thông tin nâng hạng, theo nhận định của nhiều nhóm phân tích, là động lực quan trọng hỗ trợ đà tăng của VN-Index trong những tháng cuối năm. Chỉ số đang ở vùng 1.685 điểm, tăng gần 420 điểm (tương đương 33%) so với đầu năm, nhưng vẫn kém đỉnh lịch sử khoảng 26 điểm.

Phương Đông