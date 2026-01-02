Có nên uống rượu tỏi ngâm để chữa cảm cúm?

Tôi nghe nói dùng tỏi ủ với rượu, ngâm khoảng 10 ngày và uống hai ly mỗi ngày sẽ dứt điểm bệnh cúm, bài thuốc này có hiệu quả không? (Thúy Hằng, 35 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Rượu tỏi là bài thuốc dân gian, được dùng để tăng cường tuần hoàn, bảo vệ tim mạch, làm ấm cơ thể và thông mũi họng tạm thời. Tuy nhiên, bài thuốc chỉ có tác dụng hỗ trợ, không có khả năng tiêu diệt virus cúm hay rút ngắn thời gian mắc cúm.

Cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Influenza gây ra. Sau khi xâm nhập, virus nhân lên nhanh và làm tổn thương niêm mạc đường hô hấp. Allicin hay các hoạt chất sulfur trong tỏi không có khả năng ức chế virus cúm ở mức độ đủ mạnh khi sử dụng qua đường uống. Rượu tỏi cũng không thay thế được các biện pháp điều trị như thuốc kháng virus.

Nếu lạm dụng, cồn trong rượu còn có thể gây kích ứng dạ dày, mất nước, làm chậm hồi phục khi cơ thể đang chống lại nhiễm trùng. Người có bệnh gan, viêm loét dạ dày, tá tràng, rối loạn tuyến giáp hoặc đang dùng thuốc chống đông máu cũng cần tránh dùng rượu tỏi. Ngoài ra, tỏi tươi có thể gây hơi thở hôi, ợ nóng, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, ảnh hưởng tuyến giáp khi dùng liều cao kéo dài.

Rượu tỏi ngâm không giúp chữa cảm cúm, cần cân nhắc khi sử dụng. Ảnh minh họa: Vecteezy

Thông thường, bệnh cúm sẽ khỏi từ sau 5-7 ngày, song mọi người không nên chủ quan khi điều trị, tự ý dùng thuốc kháng sinh, kháng viêm hay các phương thuốc dân gian. Khi mắc cúm, người bệnh cần uống đủ nước để bù dịch, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ với các thức ăn mềm, dễ tiêu, tăng cường rau xanh, trái cây, nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu sốt cao kéo dài, ho nhiều, đau ngực, khó thở, người bệnh cần thăm khám sớm và điều trị theo chỉ định để rút ngắn thời gian mắc bệnh và giảm nguy cơ nhập viện.

Tiêm vaccine cúm là cách phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay. Việt Nam có 4 loại vaccine cúm của Việt Nam, Hàn Quốc, Hà Lan, Pháp, phòng các chủng A/H3N2, A/H1N1 và cúm B. Vaccine giúp giảm 60% nguy cơ mắc, 90% nguy cơ nhập viện và 70-80% nguy cơ tử vong. Trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tuổi chưa từng tiêm cần 2 mũi cách nhau tối thiểu 4 tuần; từ 9 tuổi và người lớn tiêm 1 mũi; phụ nữ mang thai có thể tiêm ở bất kỳ giai đoạn nào, tốt nhất từ tam cá nguyệt thứ hai. Vaccine cần tiêm nhắc lại một mũi hàng năm để duy trì miễn dịch.

Bác sĩ Bùi Công Sự

(Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC)