Có nên uống nhiều rượu cho ấm cơ thể?

Những ngày Tết trời giá rét, tôi có nên uống nhiều rượu để cơ thể ấm lên, tránh cảm lạnh? (Tuấn, 34 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Nhiều người nói "uống rượu cho ấm", song dưới góc độ khoa học, đây là quan niệm hết sức sai lầm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe.

Cơ thể người khi tiếp xúc với môi trường lạnh sẽ tăng chuyển hóa sản sinh nhiệt để duy trì thân nhiệt. Ở người bình thường, khi gặp trời lạnh, mạch máu dưới da co lại, mạch máu nuôi các cơ quan nội tạng sẽ giãn thêm để điều tiết lượng máu dư ra (do co mạch dưới da). Sau khi uống rượu sẽ có cảm giác toàn thân nóng lên. Đó là do cồn làm cho cơ thể tỏa nhiệt năng sẵn có trong cơ thể. Như vậy, thực chất người uống rượu đang bị mất nhiệt nhanh hơn.