Có nên uống cà phê muối hàng ngày?

Tôi và đồng nghiệp có sở thích uống cà phê muối, gần như sáng nào cũng uống, liệu có gây hại sức khỏe? (Tùng, 30 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Cà phê muối được tạo ra từ việc pha trộn các nguyên liệu từ cà phê, muối, kem và sữa đặc, tạo hương vị đặc trưng, được giới trẻ yêu thích. Theo công thức pha, một cốc cà phê muối có thể chứa đến 5 g muối, tương ứng với 25 g bột cà phê.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi người trưởng thành không ăn quá 5 g muối một ngày, trong khi người Việt Nam ăn 9,4 g muối, gần gấp hai lần so với khuyến nghị. Nếu uống thêm cà phê muối đồng nghĩa bạn đang nạp vào cơ thể lượng muối thừa so với nhu cầu.

Ăn thừa muối là yếu tố nguy cơ chính gây tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Ngoài ra còn làm tăng nguy cơ gây ung thư dạ dày, suy thận, loãng xương và nhiều rối loạn khác.

Tốt nhất, bạn nên hạn chế cà phê muối, không nên ngày nào cũng uống. Nếu tò mò, có thể thử cà phê muối nhưng cần giảm nhu cầu muối trong khẩu phần bữa ăn. Trung bình một người chỉ nên ăn dưới 5g/ngày. Cà phê là thức uống giúp tỉnh táo hơn, tuy nhiên cũng không nên lạm dụng, chỉ nên uống 1-2 tách/ngày và lưu ý không uống vào trước giờ đi ngủ để tránh gây mất ngủ.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm

Nguyên viện Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia