Có nên tránh sinh con vào dịp Tết?

Dân gian quan niệm sinh con nên tránh "trai mùng một, gái hôm rằm" vì khó nuôi, bướng bỉnh. Dự sinh của tôi đúng mùng Một Tết, tôi muốn mổ trước 1-2 tuần được không? (Thu, 26 tuổi, Ninh Bình).

Trả lời:

Ngày Tết, nhịp sinh hoạt nghỉ ngơi, ăn uống đều khác với bình thường. Nhiều sản phụ thấp thỏm không biết sinh con vào ngày nào, có đúng ngày dự sinh, sợ đang ăn Tết lại chuyển dạ. Số khác lo lắng bác sĩ mình lựa chọn không vào viện hoặc trực đúng ngày mình sinh. Thậm chí, nhiều gia đình kiêng sinh con mồng một vì sợ khó nuôi.

Tuy nhiên, sinh con là giai đoạn nguy hiểm, bác sĩ căn cứ vào tình trạng, sức khỏe thai phụ, sau đó mới cân nhắc đến nguyện vọng gia đình. Ví dụ như, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ sớm vẫn phải sinh, không vì kiêng mùng một mà dời đến ngày sau. Hay trường hợp mẹ bị nhau tiền đạo, ra máu, tiền sản giật... buộc phải mổ lấy thai ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng hai mẹ con. Như trường hợp người phụ nữ 39 tuổi, ở Hà Nội, suýt tử vong do tiền sản giật nặng ở tuần thai 37 nhưng quyết không mổ vì kiêng ngày mùng một. Kíp cấp cứu mất rất nhiều thời gian để thuyết phục. May mắn bé gái chào đời an toàn, sức khỏe người mẹ ổn định.

Do đó, mẹ bầu không nên quá mê tín, cứng nhắc bởi việc chọn ngày, chọn giờ để "ép" đứa trẻ ra đời rất nguy hiểm. Thông thường, bác sĩ khuyến cáo sản phụ sinh thường, trường hợp bất khả kháng sẽ được chỉ định sinh mổ. Tuy nhiên, khi thai đủ ngày, đủ tháng, xét nghiệm hoàn toàn khỏe mạnh, bác sĩ trao đổi với gia đình và cân nhắc sinh con theo nguyện vọng.

Gia đình không nên qua lo lắng về ê kíp bác sĩ trực ngày Tết, vì dù đêm giao thừa hay ngày bình thường đều có nhân viên y tế túc trực.

Ngoài ra, mẹ bầu nên suy nghĩ tích cực, thoải mái tâm lý và lên một kế hoạch chuẩn bị chi tiết trước khi chuyển dạ như đồ dùng, người chăm sóc, dinh dưỡng... Tết ở miền Bắc lạnh, gia đình nên chuẩn bị đồ giữ ấm cho trẻ. Thai phụ hạn chế đi chơi xa hoặc di chuyển chúc Tết quá nhiều. Ở ngày cuối thai kỳ, mẹ bầu tránh ăn quá nhiều đồ giàu đạm, dầu mỡ, đồ ăn cay nóng; bổ sung thêm nhiều chất xơ, uống đủ nước, ngủ đủ giấc.

Gia đình và thai phụ cần theo dõi các dấu hiệu chuyển dạ. Khi có dấu hiệu chuyển dạ, mẹ bầu cần nhập viện, tuyệt đối không kiêng hoặc trì hoãn thời gian, đe dọa tính mạng của mẹ và thai nhi.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện