Có nên tiêm vaccine cận hạn sử dụng?

Tôi vừa tiêm vaccine cúm, thấy hạn sử dụng chỉ còn một tháng, liệu vaccine có đảm bảo hiệu quả phòng bệnh không? (Bình Nguyên, 28 tuổi, Khánh Hòa)

Trả lời:

Hạn sử dụng (Expiry date) của vaccine là ngày cuối cùng mà vaccine được xác định vẫn đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng. Hạn sử dụng này do nhà sản xuất đưa ra dựa trên các nghiên cứu về tính ổn định của sản phẩm trong quá trình sản xuất và lưu hành.

Nhiều loại vaccine có hạn sử dụng ngắn được sản xuất theo mùa. Ví dụ vaccine cúm tứ giá phòng các chủng virus cúm chỉ có hạn dùng trong một năm.

Trong khi đó, quá trình vận chuyển từ nhà sản xuất ở nước ngoài về Việt Nam để đến với người sử dụng mất một khoảng thời gian dài. Do vậy, vaccine cúm thường có hạn sử dụng ngắn hơn các vaccine khác. Điều này là hoàn toàn bình thường và nằm trong các tính toán về mức độ an toàn và tính ổn định của vaccine. Vaccine cận hạn sử dụng một tháng, một tuần hay một ngày vẫn đảm bảo an toàn theo quy định của nhà sản xuất.

Người tiêm được điều dưỡng VNVC giới thiệu về loại vaccine, hạn sử dụng trước khi tiêm. Ảnh: Mộc Miên

Chất lượng, hiệu quả phòng bệnh của vaccine không chỉ liên quan đến hạn sử dụng mà còn phụ thuộc vào quá trình bảo quản, vận chuyển. Vaccine nếu được bảo quản đúng theo yêu cầu của nhà sản xuất sẽ đảm bảo chất lượng, sử dụng an toàn, hiệu quả cho đến ngày cuối cùng được in trên bao bì.

Tại VNVC, 100% vaccine được bảo quản, vận chuyển đúng yêu cầu của nhà sản xuất, theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đảm bảo nhiệt độ bảo quản từ 2-8 độ C. Hệ thống quản trị tồn kho bằng phần mềm giúp ngăn chặn không đưa vào sử dụng các vaccine hết hạn ngay tại kho.

Trước khi tiêm chủng bất kỳ loại vaccine nào, điều dưỡng viên sẽ giới thiệu đầy đủ thông tin vaccine cho người tiêm hoặc người giám hộ. Các thông tin gồm tên vaccine, tác dụng phòng bệnh, nước sản xuất, nhà sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, liều dùng, đường dùng, các phản ứng sau tiêm thường gặp, tính nguyên vẹn của vaccine (vỏ hộp, xilanh chứa vaccine, dung môi)...

Bác sĩ Phạm Hồng Thuyết

Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC