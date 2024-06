Có nên rã đông sữa bằng nước sôi?

Tôi trữ sữa ở ngăn đá, sau đó rã đông bằng lò vi sóng hoặc ngâm nước sôi để sữa nóng và cho con uống nhanh, như vậy có an toàn?(Linh, 29 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Để đảm bảo sữa non được bảo quản tốt, các mẹ nên sử dụng tủ lạnh có ngăn đá riêng biệt, chia thành những ngăn nhỏ hoặc từng túi riêng cất giữ. Cách này sẽ hạn chế bạn mở tủ lạnh quá nhiều lần làm thay đổi nhiệt độ bên trong. Tránh sử dụng tủ lạnh mini hay tủ lạnh không đảm bảo chất lượng, đặc biệt là vào mùa hè.

Nên để sữa non trong ngăn đá của tủ lạnh công suất lớn để đảm bảo nhiệt độ luôn ổn định. Ngăn để trữ sữa chỉ nên mở ra khi lấy sữa để sử dụng. Hạn chế tối đa mở cánh tủ ra, khiến nhiệt độ bên trong giảm xuống đáng kể, ảnh hưởng đến chất lượng sữa.

Cách rã đông sữa an toàn: Muốn cho con dùng sữa non từ tủ lạnh, hãy chuyển sữa từ ngăn đá xuống ngăn mát trước. Không nên để sữa ra ngoài ngay lập tức. Sau khi sữa đã được chuyển xuống ngăn mát, nếu cần rã đông nhanh hơn, mẹ ngâm túi sữa trong nước ấm. Lưu ý, nhiệt độ nước không được vượt quá 37 độ C.

Khi ngâm túi sữa, mẹ nhớ ngâm ngập túi và thường xuyên lật túi để đảm bảo sữa rã đông đều. Tránh để túi sữa đứng yên vì có thể phần lõi bên trong vẫn còn lạnh.

Không nên rã đông sữa bằng lò vi sóng hay nước sôi, do nhiệt độ quá cao sẽ làm mất đi các chất dinh dưỡng quan trọng trong sữa non, không tốt cho trẻ.

TS. BS Phan Chí Thành

Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương