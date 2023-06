Có nên phả thẳng gió điều hòa, quạt vào mặt?

Tôi có thói quen đi nắng về là bật quạt, điều hòa phả thẳng vào mặt. Liệu việc này có ảnh hưởng sức khỏe, mong bác sĩ tư vấn? (Tú, 28 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Sau khi đi nắng, mọi người thường có thói quen bật điều hòa lạnh hoặc quạt mạnh, thổi thẳng mặt, cực kỳ hại cho cơ thể.

Gió điều hòa, quạt thổi vào thẳng người, gây khô da rất nhanh khiến nồng độ chất điện giải trong cơ thể thay đổi, ảnh hưởng dẫn truyền thần kinh. Chưa kể, trung tâm điều nhiệt, nhất là ở người già và trẻ con, hoạt động không tốt như người trưởng thành. Nếu nhóm này tiếp xúc với môi trường lạnh đột ngột, có thể gây hiện tượng co mạch, đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, cơ chế điều nhiệt không hoạt động kịp sẽ gây cảm lạnh, giảm thân nhiệt quá mức.

Bên cạnh đó, khi thay đổi nhiệt độ nóng, lạnh quá đột ngột làm các niêm mạc da, mũi, mắt có xu hướng co mạch máu lại, khô đi, các tế bào miễn dịch bảo vệ trong cơ thể giảm, sức đề kháng kém. Bề mặt niêm mạc khô càng dễ nhiễm cảm lạnh, viêm họng, nguyên nhân từ vi khuẩn bên ngoài hoặc chính vi khuẩn đang tồn tại trong mũi họng, miệng khiến chúng hoạt động mạnh, gây bệnh viêm hô hấp.

Về lý thuyết, nhiệt độ chênh lệch tối ưu là 7 độ C. Tuy nhiên, trong thực tế, khi nhiệt độ ngoài trời lên 40 độ C, nhiệt độ trong phòng chỉ 33 độ C vẫn gây nóng, nên mức 28 độ C là phù hợp. Nếu dùng quạt điện, bạn nên để xa, không phả thẳng gió vào mặt mũi khi ngủ.

Khi từ trời nóng vào nhà, bạn cần để nhiệt độ thay đổi từ từ. Người già, trẻ em, người có bệnh nền nếu đang ở ngoài nóng, toát mồ hôi, mất nước, nên bổ sung nước từ từ, lau khô mồ hôi trước khi vào phòng lạnh.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng

Trung tâm oxy cao áp Việt Nga, Bộ Quốc phòng