Có nên nhỏ chanh vào mắt chữa đau mắt đỏ?

Tôi đau mắt đỏ, nhiều người khuyên nhỏ nước chanh vào mắt sẽ lành bệnh, nên hay không? (Hùng, 24 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Không nên nhỏ nước chanh vào mắt để chữa các chứng bệnh về mắt hay đau mắt đỏ vì đây là cách làm không an toàn và có thể gây hại cho mắt của bạn. Nước chanh có tính axit rất cao, pH = 2-3, cũng rất cao so với môi trường tự nhiên của mắt. Do đó, nhỏ trực tiếp nước chanh vào mắt sẽ gây kích ứng nặng như đau rát, ảnh hưởng đến giác mạc, tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Vì vậy, khi bạn có các triệu chứng về mắt hoặc đau mắt đỏ thì nên rửa mắt bằng nước muối sinh lý (NaCl 0.9%) để làm sạch mắt hoặc loại bỏ dị vật rơi vào mắt.

Nếu tình trạng nặng dần, nên đến cơ sở y tế để khám và điều trị.

Không nên nhỏ nước chanh vào mắt để chữa các chứng bệnh về mắt hay đau mắt đỏ. Ảnh: Pexels

ThS.BS Lê Ngô Minh Như

Phòng khám Ngũ quan, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3