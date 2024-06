Có nên dùng dầu dừa nấu ăn?

Tôi rất thích mùi vị của dầu dừa, có nên dùng loại dầu này nấu ăn hàng ngày không? (Ngân, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Trong y học cổ truyền, dầu dừa có tác dụng rất tốt để làm đẹp, đặc biệt hỗ trợ điều trị một số vấn đề về da như xóa mờ nếp nhăn, tăng độ đàn hồi cho da, giúp da căng bóng, chữa nứt nẻ trên da, trị mụn trứng cá... Ngoài ra, nhiều người còn sử dụng dầu dừa để massage làm dịu đi sự mệt mỏi và giảm đau nhức cho các cơ bắp.

Giống như đậu nành, đậu phộng, vừng (mè), dừa sau khi được xử lý bằng công nghiệp ép 180 độ C sẽ cho sản phẩm dầu thực vật. Tất cả loại dầu này đều đã chín và ăn được, tuy nhiên thực tế cho thấy dầu dừa dùng cho mục đích ăn uống có nhiều điểm khác biệt so với loại còn lại.

Dầu dừa chứa nhiều calo và chất béo tổng số như các nguồn chất béo khác, khoảng 120 calo và 14 g chất béo mỗi muỗng canh.

Các nghiên cứu phát hiện ra người ăn nhiều dầu dừa hơn đã tăng nồng độ cholesterol HDL có lợi nhưng cũng làm tăng cholesterol toàn phần và chất béo trung tính.‎ Khi so sánh với bơ hoặc chế độ ăn không béo (dầu olive hoặc dầu rum), dầu dừa tăng tổng lượng cholesterol, HDL có lợi và mức LDL có hại nhiều hơn so với các loại dầu chưa no, nhưng không nhiều hơn bơ. Dầu dừa cũng làm tăng tổng lượng cholesterol và LDL cholesterol đến một mức độ lớn hơn hoặc tương tự như các chất béo bão hòa khác như mỡ bò và dầu cọ.‎

Do đó, dầu dừa không được coi là thực phẩm có lợi cho tim và bị hạn chế trong chế độ ăn uống. Nên thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa như dầu olive hay hướng dương để giảm cholesterol LDL. Đây cũng là lựa chọn lành mạnh hơn so với dầu dừa.

Dầu dừa có một hương vị độc đáo, có thể sử dụng lượng nhỏ như một cách thay thế định kỳ cho các loại dầu khác trong nấu ăn.

Ngoài ra, dầu dừa chỉ có một số tác dụng nhất định đối với cơ thể. Vì vậy, khi sử dụng cũng cần hết sức cẩn trọng. Hãy tham khảo ý kiến của các bác sĩ và chuyên gia để có thể đạt được kết quả ăn uống tốt nhất.‎

BS.CK2 Huỳnh Tấn Vũ

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3