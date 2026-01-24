Có nên chuyển trọ khi bạn cùng phòng mắc sùi mào gà?

Bạn cùng phòng trọ với em vừa phát hiện mắc sùi mào gà do type HPV 6, em có nên chuyển trọ để tránh bị lây nhiễm không? (Thanh Vân, 19 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Sùi mào gà (mụn cóc sinh dục) là bệnh truyền nhiễm do virus HPV, chủ yếu type 6 và 11. Ở nữ, bệnh biểu hiện bằng các mụn nhỏ màu hồng hoặc màu da tại âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, hậu môn; ở nam thường xuất hiện ở đầu, thân dương vật, tinh hoàn và hậu môn.

Bệnh lây chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn (âm đạo, hậu môn, miệng), oral sex. Đường lây hiếm hơn nhưng có thể gặp là sử dụng chung các vật dụng như khăn tắm, đồ lót, bồn cầu dính virus. HPV type 6 và 11 còn có thể gây mụn cóc ở kết mạc, mũi, miệng, thanh quản. Virus có thể ủ bệnh vài tháng đến vài năm và lây ngay cả khi không có triệu chứng.

Khi sống cùng với người mắc sùi mào gà, bạn cần sử dụng nhiều không gian, vật dụng chung nên có nguy cơ lây nhiễm bệnh. Bạn nên phòng bệnh như tránh sử dụng vật dụng cá nhân của người bệnh, theo dõi các dấu hiệu bất thường trên cơ thể để thăm khám kịp thời hoặc cân nhắc chuyển chỗ ở cho thoải mái tâm lý nếu phù hợp điều kiện của bạn.

Việc sử dụng chung các vật dụng trong nhà tắm như khăn tắm, bông tắm, bệ bồn cầu có thể làm lây bệnh sùi mào gà, dù tỷ lệ thấp. Ảnh: Vecteezy

Bên cạnh đó, hiện nay Việt Nam lưu hành các vaccine phòng các bệnh do các type HPV phổ biến, giúp bạn phòng bệnh chủ động, hiệu quả hơn. Trong đó, vaccine Gardasil phòng 4 type virus 6, 11, 16 và 18, dành cho phụ nữ từ 9-26 tuổi. Trẻ từ 9 đến dưới 14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng; từ 14-26 tuổi tiêm ba mũi.

Vaccine Gardasil 9 phòng 9 type virus 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, dành cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi. Trẻ từ 9 đến dưới 15 tuổi tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng, 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Tiêm vaccine đầy đủ, hiệu quả phòng ngừa lên đến hơn 90% các bệnh ung thư và sùi mào gà do các type virus có trong vaccine. Cùng với đó, bạn nên tạo thói quen sống lành mạnh, không dùng chung đồ cá nhân với người khác, thường xuyên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, rửa tay thường xuyên, ăn ngủ đúng giờ, đảm bảo dinh dưỡng để có hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Bác sĩ Phạm Hồng Thuyết

Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC