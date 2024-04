Có nên cắt da thừa sau giảm cân?

Tôi vừa giảm 45 kg, hiện da chun giãn, chảy xệ, nhiều phần thừa. Tôi có nên cắt da thừa, nếu cắt có nguy hiểm không? (Hùng, 37 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Sau giảm cân, nhiều người gặp tình trạng da thừa nhiều. Người trẻ, da còn độ chun giãn tốt sẽ tự co lại. Có nhiều người giảm cân số lượng lớn, độ chun giãn của da kém, da sẽ không tự coi lại, gây nên hiện tượng chảy xệ rất rõ rệt. Những trường hợp này cần phải can thiệp phẫu thuật khi đảm bảo đủ các tiêu chí khám xét tổng thể về sức khỏe thường quy, gây mê an toàn, vết thương lành được sau mổ, không mắc các bệnh mãn tính chống chỉ định phẫu thuật.

Thực tế, phẫu thuật cắt da thừa không phải là kỹ thuật khó, hầu hết bác sĩ phẫu thuật tạo hình đều có thể làm được. Song, việc này tiềm ẩn nguy cơ là vết thương chậm liền, không lành, có thể để lại sẹo xấu sau phẫu thuật.

Hầu như tất cả da thừa trên cơ thể đều có thể cắt được. Một số vị trí phần khớp vận động, khi cắt bác sĩ sẽ cân nhắc đường phẫu thuật và lượng da cắt vừa đủ, tránh cắt quá nhiều gây ra sẹo co kéo, gây hạn chế vận động khớp.

Nhìn chung, sau khi giảm cân để lại lượng da thừa nhiều, bạn cần đến gặp bác sĩ về phẫu thuật tạo hình để tư vấn cắt bỏ lượng da thừa. Trường hợp lượng da thừa lớn, bác sĩ sẽ tính toán để đi đường mổ ở vị trí nào ngắn nhất và hợp lý nhất, đảm bảo vết thương lành tốt nhất, sau đó kết hợp các phương pháp trị sẹo làm giảm đường sẹo, quá trình lành sẹo nhanh nhất, như băng áp lực, thuốc chống sẹo, kỹ thuật may phẫu thuật để làm giảm đường sẹo dài.

Muốn hạn chế mỡ thừa sau giảm cân, bạn cần giảm từ từ, trong quá trình giảm nên luyện tập liên tục để đốt cháy mỡ một cách tự nhiên. Bạn kết hợp mặc các áo định hình, tất định hình, mục đích giúp phần mỡ thừa tiêu đi.

Bác sĩ thẩm mỹ Tống Hải

Chủ nhiệm khoa Vi phẫu và Tái tạo, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo

Bệnh viện Bỏng Quốc gia