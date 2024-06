Có nên cạo vỏ quả sấu trước khi trữ đông?

Quả sấu trước khi trữ đông trong tủ lạnh có nên cạo vỏ cho sạch, chia thành túi để cất giữ hay không? (Linh, 33 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Món ăn từ quả sấu làm tăng hương vị chua, tạo cảm giác ngon miệng hơn trong ngày hè. Quả sấu xanh có vị chát, chua. Sấu chín có tính ngọt, mát, chứa 86% nước, ngoài ra còn canxi, sắt và vitamin C, giúp giải nhiệt.

Mùa sấu chỉ kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Khoảng cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 là thời điểm quả sấu ngon nhất để cất trữ, bảo quản sử dụng. Nếu muốn ăn quanh năm, bạn phải trữ sấu trong tủ.

Bạn nên cạo sạch vỏ sấu trước khi cho vào ngăn đá tủ lạnh để khi nấu không bị chát. Không nên để sấu trong ngăn đá rồi sau đem rã đông mới cạo vỏ dẫn đến nhũn, khó làm, mất vệ sinh. Nếu ngại gọt vỏ, bạn có thể nhờ dịch vụ chuyên cạo vỏ sấu. Nếu không cạo vỏ thì nên rửa sạch quả trước khi chế biến.

Bạn nên chọn sấu tươi mới hái, phần cuống còn nguyên nhựa, quả có màu xanh tươi, cùi dày, vỏ hơi sần. Không nên chọn những quả thâm, bị dập nát hoặc không nên chọn quả sấu non. Quả sấu non thường có vỏ xanh nhạt, hạt mềm còn quả sấu quá già hạt to, thịt sấu mỏng. Để bảo quản lâu, bạn có thể cho chanh và sấu vào tủ lạnh. Chanh nên để cả quả, còn sấu nên chia thành túi.

Quả sấu rất chua nên không tốt cho người mắc bệnh tiêu hóa, dạ dày, đại tràng. Không ăn sấu khi đói, gây cồn cào, khó chịu. Trẻ dưới một tuổi cũng nên hạn chế sử dụng.

Lương y Bùi Đắc Sáng

Hội Đông Y Hà Nội