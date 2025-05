Có nên bật điều hòa 24/24h ngày nóng?

Nhà có người già và bé gái 2 tháng tuổi, tôi thường bật điều hòa 24/24h để mát mẻ song rất sợ con bị viêm phổi, viêm họng, vậy tôi nên lưu ý điều gì? (Hà, 27 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Điều hòa là thiết bị không thể thiếu trong ngày nóng, song cần sử dụng đúng cách để bảo vệ sức khỏe. Trong giai đoạn nắng nóng cao điểm, mọi người dễ bị sốc nhiệt khi đi từ bên ngoài vào phòng bật điều hòa, hoặc ngược lại, nguy cơ co mạch đột ngột, choáng váng, thậm chí đột quỵ. Ngoài ra, phòng điều hòa thường kín, không thoáng khí nên dễ tích bụi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus và nấm mốc gây bệnh đường hô hấp như ho, viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản.

Cách sử dụng an toàn là kiểm soát nhiệt độ phòng, tuyệt đối không để dưới 26-28 độ C. Khi phòng đủ mát, nâng nhiệt độ lên tối thiểu 27-28 độ C. Không sử dụng điều hòa 24/24. Khi đi ngủ, bạn nên hẹn từ 23h đến 3-4h hôm sau. Sau khi điều hòa ngắt, bạn chuyển sang dùng quạt điện, bật mức nhỏ.

Không để máy lạnh thổi thẳng vào mặt, đầu dễ bị ngạt mũi, khó thở và mắc các bệnh về hô hấp, viêm họng. Người làm việc ngoài trời thường bị ra nhiều mồ hôi, cần lau bớt rồi mới vào phòng điều hòa để tránh mất nước, hạ nhiệt, cảm lạnh.

Những bệnh nhân mắc bệnh phổi, bệnh hô hấp, người suy giảm miễn dịch cũng cần thận trọng khi sử dụng điều hòa. Vệ sinh điều hòa từ hai đến ba lần trong năm tránh bị vi khuẩn, virus tấn công.

Sử dụng điều hòa thường xuyên sẽ khiến nhiệt độ và độ ẩm không khí trong phòng giảm thấp. Ảnh: Linh An

Khi ở trong phòng điều hòa, bạn nên uống nhiều nước, thoa kem dưỡng ẩm cho vùng da mặt, cổ, tay, chân giúp da mềm mại, mịn màng hơn. Khi không bật điều hòa, gia đình nên mở cửa cho không khí sạch ngoài trời vào nhà. Gia đình có thể dùng thêm máy làm mát, quạt hơi nước, quạt trần để bảo vệ sức khỏe.

Bác sĩ Trần Đình Thắng

Khoa Cấp cứu đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương (Hà Nội)