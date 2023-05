Có nên ăn khoai thay cơm để giảm cân?

Tôi thường luộc khoai ăn thay cơm để giảm cân vì cho rằng tinh bột trong khoai ít, dễ chuyển hóa hơn. Ăn như vậy lâu dài có tốt cho sức khỏe không? (Mai, 27 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Thành phần của khoai lang chủ yếu là tinh bột, hàm lượng đạm và khoáng chất rất thấp. Một củ khoai lang tươi chứa 24,6% tinh bột; 1,3% protein; 0,1% chất béo, các vitamin B, C và nhiều khoáng chất. Béo là do ăn nhiều tinh bột. Một số loại khoai như khoai mật còn chứa nhiều đường. Do đó, ăn khoai thay cơm để giảm cân là không khoa học. Những người vận động ít ăn nhiều tinh bột thì càng dễ tăng cân.

Người có hệ tiêu hóa không tốt, thường xuyên bị đầy hơi, chướng bụng, ăn nhiều khoai dễ gây chướng bụng khó chịu, không tốt cho tiêu hóa. Người mắc bệnh thận, tức là chức năng loại bỏ lượng kali dư thừa của cơ thể bị hạn chế, cũng không nên ăn khoai lang.

Nếu muốn giảm cân, bạn nên chọn khoai lang trắng, thay vì khoai tím hoặc vàng. Nên luộc hoặc hấp, hạn chế xào, chiên. Có thể giảm cơm và ăn khoai để giảm cân song không nên thay thế toàn bộ. Nên ăn thêm rau xanh, hoa quả, protein để đảm bảo khẩu phần ăn cân đối.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Đại học Bách khoa Hà Nội